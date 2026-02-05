因應春節返鄉出遊車潮 彰縣加派警力強化交通疏導

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）春節連假將至，彰化縣警察局今天公布交通疏運措施；縣警局指出，員林市台76線員林交流道與中山路口、台76線林厝交流道與山腳路口及台19線路段等易塞車，將加派警力進行疏導。

彰縣警局今天發布新聞稿指出，今年春節連續假期自2月14日至22日為期9天，其中員林市台76線員林交流道與中山路口、台76線林厝交流道與山腳路口及台19線路段等，在春節期間易塞車，將加派警力加強交通疏導，請民眾配合員警指揮疏導行車。

縣警局表示，民眾為避開國道車流，可能選擇改道行駛台61線西部濱海快速公路，呼籲駕駛人遇台61線壅塞回堵時，民眾可改下匝道行駛台17線西部濱海公路，沿線警分局也將規劃勤務在重要路口及匝道口機動交通疏導管制，確保台17線行車順暢。

縣警局指出，連假期間，著名旅遊景點鹿港老街以及龍山寺，周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所也規劃13處停車場，共計停車格1761位，外縣市遊客可將車輛停至停車場後，再遊玩鹿港。

民眾若要前往彰化溪州公園參加花在彰化活動，溪州鄉中央路旁設有2處停車場，民眾可多加利用；至於八卦山大佛風景區舉行的月影燈季活動，因八卦山卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場等，也可步行或轉騎乘公共自行車至活動會場。（編輯：李淑華）1150205