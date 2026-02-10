因應春節返鄉潮 花蓮縣府協調「這場地」全時段免費臨停 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為迎接115年農曆春節旅遊及返鄉人潮，花蓮縣政府今（10）日表示，縣府預期將吸引大量國內外旅客前來走春，感受山海美景與濃厚年節氛圍。縣府指出，考量春節期間市區停車需求大增，提前部署、主動整備交通配套措施，特別向財政部國有財產署協調借用空地，規劃為春節期間全時段免費臨時停車空間，提供民眾與遊客共約200停車格位，春節遊花蓮將有更便利、友善的停車選擇。

花蓮縣府指出，花蓮市區周邊腹地有限，春節連假期間，中山路、中正路、民國路、林森路、三民街一帶經常出現停車不易、交通壅塞情形。縣府經整體評估後，並積極向國有財產署爭取支持，成功借用原永發停車場東洋站空地，自115年2月14日至3月3日元宵節止，全時段開放民眾免費臨時停放車輛，以有效紓解春節及連假期間的停車壓力。

花蓮縣府表示，感謝國有財產署對地方交通便民措施的支持，以及相關單位通力合作，讓春節期間的旅遊動線更加順暢。縣府也將持續滾動檢討交通與停車規劃，透過細緻、貼心的服務，讓返鄉鄉親與來訪旅客都能安心出遊、輕鬆走春。

花蓮縣府提醒，臨時停車期間請遵守現場規範，勿破壞圍籬及相關設施設備，並自行留意車輛與財物安全。該空地僅提供車輛停放，不負保管責任，請勿將貴重物品留置車內。

「該空地將於3月3日後歸還土地管理單位，屆時請民眾務必於期限前將停放車輛駛離。」花蓮縣府說明，以利後續點交作業順利進行。為維護公共秩序與場地安全，逾時未駛離之車輛將不負保管責任且依規定處理，相關責任與費用由車主自行承擔，恕不另行通知，敬請民眾注意務必配合，避免損失。

