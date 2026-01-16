因應春節返鄉潮 花蓮縣府推實名制專車提醒「這時間」訂票 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

農曆春節將近，因應花蓮鄉親春節返鄉人潮，花蓮縣政府今（16）日表示，為讓旅外遊子安心返鄉、與家人團圓，花蓮縣政府延續關懷民眾的初衷，推出「115年春節返鄉專車」，提供鄉親安全、便利的服務。縣府說明，縣府提醒民眾，可於1月21日中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年春節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

花蓮民政處說明，專車共4列次，全程對號座，返鄉車分別是2月13日晚上7時32分、2月14日上午9時42分台北站發車直達花蓮站；返工時間分別是2月21日下午5時及2月22日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，並貼心規劃區間車接駁，照顧南花蓮地區鄉親的交通需求。

民政處補充，凡具花蓮縣縣民資格，含設籍花蓮或身分證「U」開頭、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1月21日中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年春節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

「專車為實名制，限本人搭乘。」花蓮縣府強調，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件，親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費2百元，經購票辦理後恕不退費。

花蓮縣府表示，期盼透過返鄉專車，讓鄉親在春節期間感受到縣府的用心與溫度，也提醒民眾務必留意訂票與取票時間，以免影響自身權益。

照片來源：花蓮縣府

