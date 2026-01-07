因應春節返鄉需求 澎湖縣政府受理機位需求登記

東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！

景點+ ・ 17 小時前 ・ 10