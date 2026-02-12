因應春節連假車潮 新城警加強轄區交通疏導

MEITU 20260212 114741933 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】9天的春節連續假期即將到來，民眾將利用這9天來規劃外出旅遊及返鄉團圓行程，新城分局針對本次假期編排交通疏導專案工作，務求給各位鄉親、遊客一個平安順暢的交通動線。

新城分局表示，本次春節連續假期交通疏導工作執行時間為2月14日至2月22日，為期9天，針對轄內臺9、臺8線、臺14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

春節假期間，蘇花路廊疏運管制措施時段，21噸大貨車管制禁止通行及蘇花改大客車行駛路肩開放時段如下：

一、115年2月14日(星期六):6時至10時(南向)。

二、115年2月15日(星期日)至2月16日(星期一): 6時至13時(南向)。

三、115年2月17日(星期二)至2月19日(星期四):4時至17時(雙向)。

四、115年2月20日(星期五)至2月21日(星期六): 12時至20時(北向)。

五、115年2月22日(星期日)：12時至18時(北向)。

六、蘇澳及崇德地區大客車優先道則是視車流調整。

另外公路局東區養護工程分局針對中橫公路於115年2月14日至115年2月22日訂定為期9天之春節連假管制放行措施如下:

一、關原~天祥(114.6k~167.7k)：

(一)管制放行時段：每日7時至16時30分不實施管制。

(二)夜間封路時段：16時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

二、天祥~閣口(167.7k~184.5k)：

(一)管制放行時段：每日7時至17時30分，採單向輪放方式，並於時段結束後保留30分鐘執行淨空時間。

1.天祥往閣口(東行方向)：每日6次放行(單向時段10時至10時30分、 12時至12時30分、14時至14時30分、16時至16時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。)

2.閣口往天祥(西行方向)：每日6次放行(單向時段9時至9時30分、11時至11時30分、13時至13時30分、15時至15時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。)

(二)夜間封路時段：17時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

新城分局表示，本次假期分局針對轄內臺8線、臺9線、七星潭風景區等重要路段，編排交通疏導崗哨，期能在遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除，並隨時反映車流狀況，也籲請返鄉民眾、遊客多收聽警廣路況報導，以避開車潮，規劃順暢的旅遊路線，另外，若遊客遇有任何急難或問題，可打110電話報警求助或向沿途執勤的警員求援，分局機動巡邏警力將會全力協助，便民眾開心出遊，平安回家。