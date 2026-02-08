中央社

因應春節連假車潮 花蓮警將編排交通疏導崗哨 (圖)

春節連假預估返鄉及觀光人車湧入花蓮，警方將針對易壅塞路段進行疏導，並於交通樞紐及知名景點設置QR Code連結網站，供民眾即時查詢大眾運輸及停車資訊。（花蓮縣警察局提供）

中央社記者李先鳳傳真 115年2月8日

