因應春節連假 台北市府提供有營業動物醫院名單

（中央社記者劉建邦台北4日電）春節將屆，台北市動物保護處表示，考量北市多數動物醫院連假期間都休診，整理春節期間有營業的動物醫院名單共30家以上，供毛孩爸媽參考。

台北市動保處今天發布新聞資料提到，全市共有272家動物醫院，因春節連假期間多數動物醫院休診，為確保毛孩健康，彙整春節期間營業獸醫診療機構名單共30家以上，希望提供即時就醫治療資訊，讓飼主與毛孩安心過年。

北市動保處表示，過去常接到春節連假期間，因寵物有緊急狀況，飼主臨時找不到動物醫院可就診的狀況，已在官方網站的最新消息發布在春節期間持續營業，且提供診療服務的動物醫院名單，方便飼主隨時查詢。

動保處提到，飼主可提前確認住家附近的動物醫院資訊，以便寵物發生緊急情況時，能迅速就醫，尤其有慢性病需要長期服藥或定期回診治療的寵物，更應事先準備足夠藥品及病歷資料，讓院方能快速瞭解動物狀況、即時處理。

動保處表示，為維護寵物健康，飼主應定期帶寵物至動物醫院施打疫苗及健康檢查。春節連假期間若毛孩需就醫，可先撥電話與動物醫院詢問營業時間及看診方式，避免需排隊久候或醫院臨時休診等情形。

此外，台北市產業發展局發布資訊提到，北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池，在春節期間從2月16日至19日共休園4天。20日起恢復正常開放，開放時間為每週二至週日上午8時至下午6時。（編輯：李錫璋）1150204