因應春節連假 林口長庚醫院啟動醫療應變演練





為確保農曆春節期間醫療服務順暢並避免急診壅塞，林口長庚紀念醫院每年於春節假期前一個月即檢討相關因應措施，以維護整體服務量能。院長陳建宗4日表示，林口長庚醫院位於新北市與桃園市交界，為北桃園地區唯一醫學中心，平時即肩負急重症醫療照護角色。每當壅塞潮爆發，常常首當其衝，尤其今年春節連假長達9天，為避免急診壅塞恐再現高峰，院方除依循歷年經驗妥善規劃春節期間門急住診服務、尖峰量應變措施外，今年更超前部署。

陳建宗指出，院方先啟動跨科病床調度模擬演練以應即時機動調整，並同時成立專案任務小組，每日召開跨團隊會議掌握動態，依據當日急診病人病情分流處置，而對於需住院病人則依治療計劃，立即整合全院病床資源，當下彈性進行人力與病床調度，以確保急診優先需要。

另為分流患者，配合桃園市衛生局實施區域聯防，建立跨院即時溝通調度機制，與轄區醫院合作分流病人，共同全力守護春節期間民眾的健康。

為因應民眾連續假期就醫需求，林口長庚醫院於農曆初一至初三即2026年2月17日（二）至2月19日（四） 開設「春節傳染病特別門診」，以分流輕症病人。也提供24小時OPAT注射服務，經急診醫師評估輕症病人，可協助轉由本院門診進行後續治療及追蹤，這樣的措施不僅能有效減少病人留觀時間亦可減輕急診負荷。請民眾可以善加利用。

