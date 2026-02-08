因應春節連續假期車潮 花蓮警召開交通疏導期前協調會

1770522298121 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】115年春節連續假期自2月14日（星期六）至2月22日（星期日），共計9天，預估將有大量返鄉及觀光人、車潮湧入花蓮地區。為確保連假期間交通順暢，花蓮縣警察局於2月3日上午10時30分邀集縣政府交通局處及各路權單位，召開「115年春節連續假期交通疏導工作期前協調會」，針對易壅塞路段疏導措施、道路施工管理、停車空間規劃及道路資訊發布管道等議題進行充分討論，期透過跨機關協調合作，達成「交通順暢、不塞車」之目標。

交通部公路局預估，春節期間蘇花路廊車流量，南下進入花蓮縣以2月17日（大年初一）為最高峰，當日總量約1萬6,000輛次；北上離開花蓮縣則以2月21日（大年初五）為高峰，約2萬1,000輛次。易出現車多壅塞之時段如下：

一、南下車潮：

（一）2月17日（初一）5時至16時。

（二）2月18日（初二）6時至12時。

二、北上車潮：

（一）2月19日（初三）10時至21時。

（二）2月20日（初四）9時至翌（21）日2時。

（三）2月21日（初五）10時至翌（22）日1時。

三、易壅塞路段包括蘇澳至東澳、東澳至南澳、南澳至和平，以及和中至崇德等路段。

花蓮縣警察局已於交通樞紐及知名景點（如花蓮火車站、東大門夜市等）設置QR Code，連結「花蓮交通e點通」網站，供民眾即時查詢大眾運輸及停車資訊，並呼籲鄉親儘量利用非尖峰時段出行，或多搭乘大眾運輸工具，以避開車潮、縮短行旅時間。

另因近日合歡山地區陸續降下冰霰，警方提醒春節連續假期欲上山追雪的民眾，務必注意行車安全。太魯閣國家公園管理處配合「合歡山雪季」及「中橫交通管制」，公告省道臺8線及臺14甲線交通管制措施。「合歡山雪季」管制路段為臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心，以及翠峰至合歡山遊客服務中心路段，若遇路面積雪或結冰，將於每日18時至翌日上午7時，視實際情況實施預警性封閉，行前務必確認天氣、路況及管制資訊。

「中橫交通管制」自2月14日至2月22日（初六）實施，管制內容如下：

一、臺8線關原至天祥（114.6K～167.7K）：7時至16時30分不實施管制；16時30分起只出不進，18時至翌日7時封閉。

二、天祥至太魯閣閣口（167.7K～184.5K）：7時至17時30分東、西向各放行6次；17時30分至18時只出不進，18時至翌日7時封閉。

三、公路養護單位及緊急搶修車輛通行，將視合歡山雪季管制情形及各遊憩據點停車狀況，機動調整開放通行時間。

為迎接馬年新春，花蓮縣政府整合年節市集、燈會藝術及觀光活動，於2月7日至3月8日，每日18時至22時（2月16日除夕休息），在花蓮市日出大道舉辦「2026花蓮太平洋燈會」。警方提醒，民眾若自行開車前往，請多利用鄰近付費停車場停放車輛後步行前往會場。

花蓮市中華路與自由街口鄰近日出大道，夜間將吸引大量人、車潮，警方建議行人隨身配戴閃（反）光配件以提高辨識度，並呼籲汽、機車駕駛人行經行人穿越道時務必減速慢行，依規定停讓行人，以降低事故風險。

此外，歲末年終聚餐活動頻繁，警方提醒民眾參加餐敘前如有飲酒必要，務必事先規劃返家方式，如指定駕駛、搭乘計程車或使用代駕服務，切勿酒後駕車。警方將針對飲宴場所周邊道路、聯外幹道、橋梁及大型風景遊憩區，加強交通執法及酒測稽查，以降低交通事故發生。

花蓮縣警察局長范織坤表示，竭誠歡迎全國民眾春節期間蒞臨花蓮旅遊，體驗在地自然美景，也提醒用路人出發前可至花蓮縣警察局官方網站查詢最新科技執法設備設置地點及取締項目資訊，並配合警方交通疏導措施，共同確保春節連續假期交通順暢、安全無虞。