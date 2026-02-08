因應春節連續假期車潮 花蓮警召開交通疏導期前協調會

花蓮縣警察局邀集縣政府交通局處及各路權單位，召開「一一五年春節連續假期交通疏導工作期前協調會」。(花蓮縣警局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣警局表示，今年農曆春節有九天假期，為確保連假期間交通順暢，花蓮縣警察局邀集縣政府交通局處及各路權單位，召開「一一五年春節連續假期交通疏導工作期前協調會」。

針對易壅塞路段疏導措施、道路施工管理、停車空間規劃及道路資訊發布管道等議題進行充分討論，期透過跨機關協調合作，達成「交通順暢、不塞車」之目標。

花蓮縣警局指出，根據交通部公路局預估，春節期間蘇花路廊車流量，南下進入花蓮縣以大年初一為最高峰，當日總量約一萬六千輛次；北上離開花蓮縣則以大年初五為高峰，約二萬一千輛次。

廣告 廣告

另外，知名景點如花蓮火車站、東大門夜市等都設置QR Code，連結「花蓮交通e點通」網站，供民眾即時查詢大眾運輸及停車資訊，並呼籲鄉親儘量利用非尖峰時段出行，或多搭乘大眾運輸工具，以避開車潮、縮短行旅時間。

縣警局表示，合歡山雪季管制路段為臺十四甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心，以及翠峰至合歡山遊客服務中心路段，若遇路面積雪或結冰，將於每日十八時至翌日上午七時，視實際情況實施預警性封閉，行前務必確認天氣、路況及管制資訊。

「中橫交通管制」自二月十四日至二十二日，臺八線關原至天祥、天祥至太魯閣閣口七時至十六時三十分不實施管制；八時三十分以後每三十分鐘單向放行一次，十八時至翌日七時封閉。

縣警局強調，二月七日至三月八日「二０二六花蓮太平洋燈會」期間，警方提醒，民眾若自行開車前往，請多利用鄰近付費停車場停放車輛後步行前往會場，夜間建議行人隨身配戴閃光配件以提高辨識度，以降低事故風險。