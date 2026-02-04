因應春節需求 台北花市2/12起至2/16中午不打烊

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北花市今天宣布春節檔期正式啟動，將分2階段延長營業時間，其中，12日起至16日中午不打烊，花市預估，切花價格今年將便宜1成，如菊花預期1把約新台幣200元至450元。

台北花卉產銷公司（台北花市）宣布迎春花卉活動正式起跑，花市新聞資料提到，為迎接民眾春節花卉採購高峰，將分2階段延長營業時間，滿足民眾春節花卉用花需求。

台北花市延長營業時間第1階段在昨天已起跑，如零批場營業時間延長至下午3時；第2階段是在2月12日至16日中午12時，期間全天營業，連續108小時不打烊，全天候服務民眾。

花市表示，依過往經驗，民眾主要消費購置的切花（不帶土不帶盆的花卉）需求高潮為春節前5天（2月12日至16日），今年切花供貨量預估約96萬把至100萬把，較去年增加約15%。

台北花市企劃室副主任洪子傑說，切花品種如百合、銀柳、菊花等，都是過年期間，民眾喜歡購置花卉，今年供應量預估增加1至2成，價格便宜約1成，如菊花1把約新台幣200元至450元、百合1把約400至600元。

他說，因今年2月14日情人節剛好遇到農曆春節假期，預期將帶動到玫瑰花的價格，但總體價格可能下跌約2成。如蝴蝶蘭、金桔等盆花，主要消費需求是在農曆尾牙附近，目前各類式盆花種類都豐富，建議民眾選購。

此外，台北花市在春節前夕，運用春節各式應景的切花、盆花進行布置，展現年節常見花藝，可作為民眾採買花卉的參考。2月12日起在花市的A館南廣場還介紹各式各色的百合花品種資訊，民眾可選擇喜愛顏色品種採買。（編輯：李淑華）1150204