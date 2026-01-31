因應春耕用水需求 石門、寶二水庫今年首度增雨作業

枯水期提前應變 石門、寶二水庫實施人工增雨。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】超前部署迎戰枯水期，經濟部水利署北區水資源分署今(31)日啟動人工增雨作業，北水分署表示，一期稻作預計於2月上旬開始供灌，面對氣候變遷導致降雨分布不均、雨量偏少等情形，為確保區域供水穩定，該分署於今日啟動今年首次人工增雨作業，分別於石門水庫及寶山第二水庫實施增雨措施，提前部署因應未來用水需求。

北水分署指出，經專業氣象團隊於今日上午9時及10時評估風向、雲層高度及水氣條件後，確認符合人工增雨作業標準，遂於石門水庫集水區霞雲溪口進行施作，分別施放地面型焰劑各2支，為今年首兩次人工增雨行動，距離上一次施作已間隔199天。

廣告 廣告

截至今日上午9時，石門水庫水位為244.01公尺，距滿水位約1公尺，蓄水量約1.97億噸，蓄水率達95.9%，整體水情尚稱穩定。然而，考量桃園及石門灌區一期稻作用水需求預估約需1.5億噸，北水分署仍提前啟動增雨作業，以強化水源儲備能力，目前集水區已陸續出現降雨情形。

在新竹地區方面，因肩負重要科技產業及民生用水需求，北水分署亦於上午10時於寶山第二水庫實施今年首次人工增雨，施放地面型焰劑2支，距離前次作業已相隔589天。寶山及寶二水庫截至今日上午總蓄水量約2,459萬噸，蓄水率63.4%，水情約與近五年平均值相當，但近期降雨偏少，加上用水需求逐年成長，仍有提前因應必要。

北水分署強調，維持供水穩定為首要任務，平時即結合水利人員與民間專業團隊持續監測水情，並加強各項調度與節水措施。同時也呼籲民眾共同落實節約用水，珍惜有限水資源，讓水源發揮最大效益。(圖/北水分署提供)