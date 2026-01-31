因應枯水期供水需求 石門水庫啟動人工增雨作業

因應枯水期用水調度需求，經濟部水利署北區水資源分署今(31)日上午9時經專業人工增雨團隊評估後，確認石門水庫具備人工增雨條件，隨即於霞雲地區執行人工增雨作業，施放地面焰劑 2 支，以增加水庫集水量，強化後續供水穩定。

據了解，石門水庫截至今日上午水位為244.01公尺，距滿水位僅約1公尺，蓄水量約1.97億噸，蓄水率達95.9%，整體水情仍屬穩定。此次人工增雨距離前一次施作已間隔近200天，屬於審慎評估後再度啟動的因應措施。

北水分署指出，目前已進入枯水期中段，加上農業第一期作即將於2月上旬開灌，未來用水需求增加，為確保民生與產業長期供水無虞，將持續掌握氣象條件，在適合時機下滾動式評估是否採取人工增雨等水資源調度作為。

