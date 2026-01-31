因應枯水期、一期稻開灌 石門水庫實施人工增雨

〔記者謝武雄／桃園報導〕石門水庫目前蓄水率雖然高達95.9%，但經濟部水利署考量進入枯水期，且第一期稻作已經陸續插秧，需水量甚大，今天桃園市天氣轉陰，已經有些微降雨，由水利署北區水資源分署經專業人工增雨團隊評估後，認為庫區具人工增雨條件，所以上午9點於石門水庫霞雲進行人工增雨，施放2支地面焰劑，藉此達到增雨效果。

北水分署官員表示，截至上午9點，石門水庫水位244.01公尺(滿水位245公尺)，蓄水量1.97億噸，蓄水率95.9%，但石門水庫一年周轉率約4至5次，也就是說，水庫完全沒有進水，蓄水率100%也撐不過3個月，為了長期供水穩定，視條件許可實施人工增雨，距離上一次人工增雨是在去年7月15日，間隔199天。

