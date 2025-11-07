因應校園人力荒 新北國民黨團爭取加碼補助

王威元表示，校園人力困境間接影響教學品質，補助政策不僅體恤第一線工作人員的辛勞，更是新北市因應少子女化、穩定校園運作的積極作為。(新北市議國民黨團提供)

面對校園人力短缺困境，新北市傳出好消息！國民黨團今（7）日在聯合質詢中，成功爭取將新北市所有公立學校的庶務委外費用全面進行提升，每員額年度補助費用從31.2萬元大幅調高至近40萬元。新北市國民黨團書記長王威元表示，感謝市府採納國民黨團建議，同意增編預算，這不僅是因應物價上漲的必要措施，更是提升校園營運品質的重要對策。

王威元指出，校園人力凍結20年，委外已成常態，但自2002年7月1日行政院人事行政總處公告凍結各機關學校工友員額後，新北市校園人力缺口持續擴大。根據教育局統計，113學年度核定工友總員額991名，但實際在職僅255人，高達736個缺額需透過委外方式補足。

王威元提到，人力困境在公立幼兒園特別明顯。近三年廚工甄選開缺人數都多於實際報考人數，徵才困難可見一斑。「廚工在廚房默默守護孩子的餐桌，從食材清洗、烹調到衛生維護，每個環節都直接影響孩子健康，」。王威元強調，廚工聘任狀況不僅關係學校供餐運作，更攸關餐食品質管理。

此外，工友人力不足也連帶影響校園運作。王威元表示，許多學校因人手短缺，行政人員甚至教師都必須身兼數職，間接影響教學品質。

為解決人力荒，新北市自115年起大幅調高庶務委外補助，除可增加廠商投標意願之外，也可提升廠商履約品質，連帶也提升職位吸引力，協助學校更容易找到合適人選。

新北市議會國民黨團認為，這項政策不僅體恤第一線工作人員的辛勞，更是新北市因應少子女化、穩定校園運作的積極作為。