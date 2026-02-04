因應桃園新屋人口成長 L605、L605A公車3月1日起大幅增班

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府交通局因應新屋區人口成長，規劃3月1日起，將L605高鐵線、L605A延駛長庚醫院線公車的來回班次分別增為8班、12班，民進黨桃園市議員陳睿生在臉書上宣布這項好消息，吸引許多支持者留言稱讚。

陳睿生說，因應地方人口成長，現有公車運能已飽和，急需增開班次緩解乘車壓力；為了讓在地民眾通勤、就醫更方便，他邀集議員彭俊豪、頭洲里長姜歐秀美與交通局人員會勘後，成功爭取到L605高鐵線、L605A延駛長庚醫院線，將於3月1日起增加班次，往返高鐵桃園站與新屋區公所的L605來回班次從4班增加為8班、往返桃園長庚轉運站與新屋區公所的L605A來回班次由8班增為12班。

桃園市政府交通局另規劃6月1日起，L605高鐵線、L605A延駛長庚醫院線將正式轉型為市區公車，盼服務更穩定，讓趕高鐵的通勤族，或是前往長庚醫院看診的長者，未來搭車都能更順暢。

