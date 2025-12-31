因應桃機需求 中油擬增建11座儲油槽

台灣中油公司桃園煉油廠預計增建11座儲油槽，民國114年12月29日舉辦地方說明會。（廖姮玥攝）

桃園國際機場預計民國131年旅運需求由每小時67架次增加至118架次，同時因擴建第三跑道飛機起降架次提升，增加航空燃油需求，台灣中油公司桃園煉油廠配合國家政策預計於大園沙崙地區增建11座儲油槽。114年12月29日於地方舉辦說明會，里民擔心汙染、噪音、工程等對地方帶來影響。中油公司回應，工程已通過環境影響評估審查，且工程以「最佳可行控制技術」新建儲槽採內浮頂型式，降低民眾疑慮。

隨著桃園機場第三航廈正式啟用，擴建第三跑道工程也如火如荼進行，桃廠預計在廠區內約14.4公頃的基地上，除現有18座儲槽，再增建11座新儲槽，完工後總計29座，新儲槽包含6座航空燃油槽、3座柴油槽及2座廢油槽。工程預計分3期陸續完成，支撐桃園機場131年每小時118架次的旅運量需求。

沙崙里里長游素珠表示，這次擴建配合國家重大建設，說明會上地方針對儲存油品、各油品輸送方式、工程時間等問題提出質疑，環評報告中的疑問，中油公司也都有向地方溝通說明；里民健康、安全必定是首位，盼工程能降低地方困擾，日後也能有完備的安全消防措施可以因應。

中油公司回應，為降低油氣逸散，新建儲槽均採用「內浮頂型式」，並符合「最佳可行控制技術（BACT）」的規範，新建工程預計分3期陸續完工，將支撐桃園機場131年每小時118架次的旅運量需求。桃廠已完成健康風險評估，結果顯示致癌增量風險遠低於法規可忽略標準。

中油公司說明，施工降噪與除塵問題，工程噴砂作業會避開12時至2時休息時段，原則上不進行夜間施工，每日進行4.8公里道路洗掃，並設置自動灑水系統與1.8公尺圍籬以抑制揚塵。而異味改善問題，桃廠已改採「氣動隔膜式」轉油泵浦，以達到無洩漏、減少異味的目標，後續環境監測季報數據主動提供里長。

中油公司說，睦鄰回饋部分雖無法依特定汙染直接發放家戶現金，但將持續補助地方公益、學校設備及民俗活動；桃廠也將針對沙崙里活動中心研議補助音響、空調等設備。