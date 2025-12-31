因應業者需求 經濟部公告延長開放2種中國製品進口2年

經濟部公告延長開放中國製強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃等2項貨品進口2年 。廖瑞祥攝



經濟部貿易署今（31）日公告，因國內廠商沒有產製能力，但太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，經審查會議討論通過，延長開放2年中國大陸製的強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃等2項貨品進口。

貿易署今天公告「修正開放輸入中國大陸製強化玻璃之期限及複層玻璃等2項准許輸入項目之貨名」。貿易署表示，依據台灣地區與大陸地區貿易許可辦法，中國大陸貨品原則不准輸入；但廠商、公會得建議開放輸入，建議案經提報「開放中國大陸貨品輸入審查會議」審查符合開放條件，在「不危害國安」及「對產業無重大不良影響」，由經濟部公告開放進口。

經濟部表示，貿易署已在今年12月4日召開審查會，審查結果表示，因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此延長開放強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃等2項貨品至2027年12月31日，對照原本開放至今年底截止，再延長2年

