因應極端氣候與海纜安全雙風險 中華電信打造「海地星空」多軌防護網

隨著政院《海纜七法》修正案通過，中華電信強化硬體備援，並導入AI技術升級軟體主動防禦。（示意圖／翻攝自台灣海纜動態地圖）

全球極端氣候加劇，颱風、強降雨與地震等複合型災害，持續考驗台灣的關鍵基礎設施韌性；同時，國際情勢緊張也讓海底電纜安全成為國安層級議題。中華電信總經理林榮賜日前接受專訪時指出，作為台灣電信龍頭，中華電信肩負守護國家「數位通訊命脈」的重要角色，必須在天災與人為風險交織的時代，確保通訊不中斷。

台灣高度依賴海纜，且頻繁遭受颱風侵襲，林榮賜表示，中華電信建構「海、地、星、空」四位一體的立體化通訊韌性架構，除串聯國際與國內多路由海底電纜外，地面則仰賴全台高覆蓋率的光纖與行動網路，並在山區與離島部署微波系統作為備援；中華電信也率先導入OneWeb低軌衛星與SES O3b中軌衛星，搭配既有高軌衛星，成為國內首家具備高、中、低多軌衛星能力的電信業者。即使地面光纜或基地台因天災受損，仍可透過空中的衛星與微波，迅速搭建臨時通訊橋樑，避免災區淪為「通訊孤島」。

林榮賜以今年丹納絲颱風與樺加沙颱風為例指出，強風豪雨造成多處停電、道路與橋樑中斷，中華電信第一時間啟動全區緊急應變中心，調派搭載低軌衛星設備的行動基地台車深入災區。即使花蓮馬太鞍溪因堰塞湖潰決導致交通受阻，工程團隊仍以徒步背負設備，甚至透過空投方式進入偏鄉，利用衛星與微波中繼，快速恢復基本通訊，確保民眾在關鍵時刻仍能對外聯繫。除因應災害，中華電信也回應政府「村村有寬頻」政策，持續擴大偏鄉網路建設。目前5G服務已涵蓋全台368個鄉鎮區，偏鄉人口涵蓋率達99％。

在通訊安全層面，隨著行政院通過「海纜七法」修正草案，加重破壞關鍵通訊基礎設施的刑責，台灣的通訊防護正式升級至法律層級。林榮賜指出，法律是最後一道防線，電信業者則必須在第一線主動防禦。中華電信一方面強化硬體備援，持續推動「台馬第四海纜」及台澎金新海纜建設，預計2026年完工，確保離島至少具備雙路由通訊；同時，新設海纜掩埋深度由原本2公尺加深至2.5至3公尺，並於淺水區加裝鑄鐵管或半硬質套管，降低外力破壞風險。

另一方面，中華電信也導入AI技術升級軟體防禦。林榮賜說明，透過優化「SAWS海纜自動預警系統」，結合船舶自動識別系統（AIS）的大數據分析，AI 可即時判讀異常航行行為，預測潛在勾斷風險，並在事故發生前通報海巡單位進行驅離，讓維運模式從事後搶修轉為「事前預測、主動防禦」。

林榮賜續指，未來面對更劇烈的極端氣候，中華電信正強化通訊孤島風險控管，規劃於2026年前建置超過400套基地台電力儲能櫃，在停電狀況下仍可維持 8 小時以上運作，並擴大OneWeb衛星天線配置，提升傳輸備援能力。他強調，從深海電纜、地面網路到太空衛星，再結合AI智慧防禦，中華電信正以「軟硬整合」的全方位策略，打造能抵禦天災與外力威脅的國家級通訊韌性防護網，確保台灣在任何極端情境下，數位命脈依然暢通。





