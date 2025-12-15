因應極端氣候與海纜安全雙風險 中華電信打造「海地星空」多軌防護網
全球極端氣候加劇，颱風、強降雨與地震等複合型災害，持續考驗台灣的關鍵基礎設施韌性；同時，國際情勢緊張也讓海底電纜安全成為國安層級議題。中華電信總經理林榮賜日前接受專訪時指出，作為台灣電信龍頭，中華電信肩負守護國家「數位通訊命脈」的重要角色，必須在天災與人為風險交織的時代，確保通訊不中斷。
台灣高度依賴海纜，且頻繁遭受颱風侵襲，林榮賜表示，中華電信建構「海、地、星、空」四位一體的立體化通訊韌性架構，除串聯國際與國內多路由海底電纜外，地面則仰賴全台高覆蓋率的光纖與行動網路，並在山區與離島部署微波系統作為備援；中華電信也率先導入OneWeb低軌衛星與SES O3b中軌衛星，搭配既有高軌衛星，成為國內首家具備高、中、低多軌衛星能力的電信業者。即使地面光纜或基地台因天災受損，仍可透過空中的衛星與微波，迅速搭建臨時通訊橋樑，避免災區淪為「通訊孤島」。
林榮賜以今年丹納絲颱風與樺加沙颱風為例指出，強風豪雨造成多處停電、道路與橋樑中斷，中華電信第一時間啟動全區緊急應變中心，調派搭載低軌衛星設備的行動基地台車深入災區。即使花蓮馬太鞍溪因堰塞湖潰決導致交通受阻，工程團隊仍以徒步背負設備，甚至透過空投方式進入偏鄉，利用衛星與微波中繼，快速恢復基本通訊，確保民眾在關鍵時刻仍能對外聯繫。除因應災害，中華電信也回應政府「村村有寬頻」政策，持續擴大偏鄉網路建設。目前5G服務已涵蓋全台368個鄉鎮區，偏鄉人口涵蓋率達99％。
在通訊安全層面，隨著行政院通過「海纜七法」修正草案，加重破壞關鍵通訊基礎設施的刑責，台灣的通訊防護正式升級至法律層級。林榮賜指出，法律是最後一道防線，電信業者則必須在第一線主動防禦。中華電信一方面強化硬體備援，持續推動「台馬第四海纜」及台澎金新海纜建設，預計2026年完工，確保離島至少具備雙路由通訊；同時，新設海纜掩埋深度由原本2公尺加深至2.5至3公尺，並於淺水區加裝鑄鐵管或半硬質套管，降低外力破壞風險。
另一方面，中華電信也導入AI技術升級軟體防禦。林榮賜說明，透過優化「SAWS海纜自動預警系統」，結合船舶自動識別系統（AIS）的大數據分析，AI 可即時判讀異常航行行為，預測潛在勾斷風險，並在事故發生前通報海巡單位進行驅離，讓維運模式從事後搶修轉為「事前預測、主動防禦」。
林榮賜續指，未來面對更劇烈的極端氣候，中華電信正強化通訊孤島風險控管，規劃於2026年前建置超過400套基地台電力儲能櫃，在停電狀況下仍可維持 8 小時以上運作，並擴大OneWeb衛星天線配置，提升傳輸備援能力。他強調，從深海電纜、地面網路到太空衛星，再結合AI智慧防禦，中華電信正以「軟硬整合」的全方位策略，打造能抵禦天災與外力威脅的國家級通訊韌性防護網，確保台灣在任何極端情境下，數位命脈依然暢通。
看更多 CTWANT 文章
黃偉哲力挺稱「延續賴清德理念人選」 林俊憲允諾打造善化為中台南副都心
政院擬不副署爭議法案！民眾黨批憲政災難 點名賴卓恐成歷史罪人
國防部預告修正役男體位標準！替代役分2級 BMI大於45才免役
其他人也在看
LINE通話沒聲音？「元兇」竟是防詐App：籲用戶快做「這件事」秒修復
近來不少網友在社群平台反映使用LINE通話，接聽一半會出現沒聲音的情況，而災情主要集中在iPhone用戶。對此，來電辨識防詐App「Whoscall」證實，是自家App的自動網站檢查出現問題導致，目前已完成修復，用戶只要更新、重新開啟自動網站檢查功能，就能恢復正常。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
手機鏡頭殺手！演唱會.音樂節雷射光傳災 專家：永久損害
台北市 / 綜合報導 週末假期很熱鬧，舞王羅志祥昨(13)日開始、連兩天在台北小巨蛋開唱，他特別提醒粉絲雷射很多，請注意手機不要被掃到。而在台東，有民眾參加國際原住民音樂節，手機鏡頭就真的被雷射光掃壞了，出現紫色斑點、線條，主辦單位也回應有在現場提醒觀眾。而手機維修業者表示，雷射光造成的損害是永久性的，如果想要避免，建議避免光線直射、調整拍照角度。藝人羅志祥說：「因為你我才明白。」舞王羅志祥昨日晚間在舞台上勁歌熱舞，台上燈光密密麻麻的雷射光，效果十足，而他還特別發文提醒歌迷，注意手機鏡頭不要被掃到，就怕發生雷射光災情，但在台東...藝人張震嶽說：「夏天就要來。」台東國際原住民音樂節，有張震嶽等大咖藝人到場演唱，現場氣氛嗨翻天，但有民眾手機鏡頭當場被照壞，PO文留下慘字。透過畫面來看，有人手機螢幕上，出現像這樣明顯紫色斑點，也有人直接出現一條線。行政院原民會經濟發展處處長王瑞盈說：「現場的螢幕，其實都有放這些警示的訊息，提醒民眾控台那邊的雷射光，其實它會影響到手機。」維修業者提醒，只要出現異色斑點或線條，都代表鏡頭內的感光元件已經毀損，而傷害是永久的。手機維修業者王店長說：「所以它(雷射光)只要打到手機鏡頭上面，它的感光料就是會直接燒掉的，那它沒辦法去針對感光做維修，只能夠把整個鏡頭模組整個換掉，三眼鏡頭去原廠維修，它費用落在大概8000元左右。」民眾說：「8000元也是不小的費用。」至於有民眾好奇，該如何避免災情呢，手機維修業者白店長說：「因為現在市面上比較少有，可以避免強光雷射的相關配件，發現它(現場)是很多雷射光啊，燈光在照射，我們就還是建議，當下就是不要再拿手機出來拍攝。」也有專家建議，避開光線直射調整拍照角度，或使用外接濾鏡，也建議就算沒有拍攝，但表演時有雷射光，可以遮蓋鏡頭或收起手機。雷射效果像音浪太強，鏡頭就可能像被撞到地上，荷包也很痛，為了以防萬一，專家建議依循主辦單位指引，別因想記錄毀損鏡頭。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
連YouTube執行長都不准小孩看太多Youtube 「這些名人」採取類似做法
隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AirPods Pro 3、Pro 2同步更新 新韌體悄悄上線
【記者趙筱文／台北報導】蘋果再度替AirPods用戶送上更新。隨著iOS 26.2即將登場，Apple已悄悄釋出全新的AirPods韌體更新，這次同時涵蓋AirPods Pro 3與AirPods Pro 2，而且2款機型分別採用不同版本號，顯示更新內容可能各有側重。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE聊天室五大詐騙陷阱 勿給認證碼小心哭出來
LINE聊天室五大詐騙陷阱 勿給認證碼小心哭出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
掃描虹膜怕被駭？Worldcoin拆解黑科技：連Sam Altman也無法偷看
把自己的「虹膜」交給一顆陌生的銀色圓球，你敢嗎？自從Worldcoin登台以來，許多人一邊好奇掃虹膜領空投的「好康」，一邊又擔心自己的生物特徵會不會被駭客整碗端走，甚至被拿去偽造身分。面對大眾對「個資裸奔」的恐懼，Worldcoin團隊這次不談幣價，而是直接拆解那顆神秘圓球（Orb）裡的黑科技。原來，你的虹膜照片在機器裡活不過幾秒鐘？三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
蘋果釋出iOS 26.2正式版！深化「液態玻璃」介面、Podcast導入AI自動分章、修補25項安全漏洞
蘋果稍早釋出iOS 26.2與iPadOS 26.2等系統正式版本更新，除了針對視覺介面進行細節打磨，深化了更具通透感的「液態玻璃」 (Liquid Glass)設計語言外，更導入以AI驅動的Podcast分章功能與實用的AirDrop改進，更因應日本市場政策調整允許當地使用者可將iPhone側邊按鍵設置喚醒包含Google Gemini或亞馬遜Alexa等第三方數位助理服務，更可安裝諸如AltStore PAL等第三方軟體市集服務。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
連續大型個資外洩事件頻傳 韓媒曝「平台過度集中」是南韓危機關鍵
「自從酷澎出事後，我一天至少檢查好幾次，」不少南韓民眾私下坦言，近來大型個資外洩事件頻傳，讓安全檢查變成一種生活習慣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
矽谷人形機器人峰會帶來火花 通用型應用仍有段距離
（中央社加州山景市12日綜合外電報導）在美國加州矽谷舉行的年度人形機器人高峰會創辦人艾勞威表示，人形機器人終將成為常態，只是遲早問題；但在會場中，人們仍高度懷疑神似人類的機器人能在短期內普及。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
手機編輯相怎可缺少 AI？VSCO 加入 AI 驅動的 Upscale 相片功能
VSCO 推出以 AI 驅動的 Upscale 相片功能，官方指可以將影像解像度提升最多 4 倍。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」！陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 212
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 32 分鐘前 ・ 33
蕭敬騰岳父林光寧辭世享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 14
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 42
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
WBC》山本由伸確定參賽？ 道奇總經理：太早
日前有日本媒體報導，洛杉磯道奇投手山本由伸已確定參加2026年世界棒球經典賽，佐佐木朗希則不參賽，對此道奇總經理Brandon Gomes表示他們尚未確定日本3名球星是否會在經典賽投球。TSNA ・ 2 小時前 ・ 2
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 171
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 1
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 508