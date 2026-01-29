因應極端氣候變化黃偉哲市長極積推動再生水供應產業用水，吸引新北市政府派員交流取經

記者許旗成/台南報導

為與臺南市再生水系統推動經驗進行交流，新北市政府水利局分別於2026年1月28日、29日率團參訪本市安南及永康水資源回收中心。此次行程顯示黃偉哲市長任內在促進民間投資、提升公共服務品質及再生水技術等面向的成果，已成為各地方政府觀摩與借鏡的重要案例。

臺南市政府水利局表示，臺南市在國家整體水資源政策架構下超前部署，推動再生水計畫，成功打造全國首座穩定供應高科技產業製程用水的再生水廠，不僅突破再生水應用層級限制，更建立可供全國借鏡與複製的實務模式，為我國再生水推動寫下重要里程碑。市政府近年持續強化污水處理效能與再生水供應能力，並依據產業發展需求進行系統擴充與操作管理精進，逐步導入智慧監測、即時資料回傳、能源管理優化等系統，以降低運轉能耗、提升用水效率並強化環境韌性。

在參訪過程中，本市團隊同時展示臺南市產製高標準再生水並穩定供應高科技產業的相關技術成果，新北水利局參訪團對本市成功吸引高科技產業及提升回收水利用表示讚賞，並對本市再生水能同時兼顧水質、供水穩定與節能作為留下深刻印象。

臺南市政府水利局強調，此次新北市與臺南市的成功交流互動，不僅促進雙方在水資源管理與高科技產業用水需求上的經驗分享，也有助於思考如何在維持產業發展動能的同時，打造兼具韌性、永續與友善自然生態的城市環境。未來臺南市也將持續與中央攜手合作，提升整體污水處理與再生水運用量能，為我國水資源永續發展貢獻心力。