因應極端氣候 林欽榮視察鳥松十九灣滯洪池工程 盼汛期前發揮防洪效益

因應近年極端氣候帶來的強降雨與颱風豪雨，高雄市政府持續強化防洪設施。副市長林欽榮今（16日）下午前往鳥松區，視察「十九灣滯洪池及護岸工程」施工進度，關心工程是否能在汛期前發揮滯洪功能，進一步提升仁武地區的防洪能力。





水利局指出，曹公新圳上游在豪雨期間洪峰迅速匯入下游，過去易造成仁武一帶水位快速上升。市府向中央爭取約2億元經費，推動十九灣滯洪池及相關護岸工程，期望透過增加上游滯洪空間，降低下游淹水風險。

十九灣滯洪池占地約4.68公頃，設計滯洪量達19.5萬噸，工程於去（2025）年7月4日開工，預計於今（2026）年12月前完工。水利局表示，目前工程進度已達46.09%，較預定進度超前約5%，施工團隊正持續進行排水護岸、箱涵及滯洪池主體開挖等作業，並力拚在今年汛期前讓滯洪池發揮初步功能。





水利局說明，工程完工後，可有效削減曹公新圳洪峰流量，預估在豪雨期間，仁武區八德東路至仁勇橋一帶水位最高可降低約70公分，改善淹水面積約125公頃，對周邊居民防洪安全具有實質助益。除了防洪功能外，工程也兼顧生態與景觀需求。滯洪池採土方平衡設計，以約3公尺高的土丘築堤，並搭配喬木植栽，形成綠色緩衝帶；現地既有雜木則經整理後回填土壤，提升有機質含量，以減輕對生態的衝擊。河道內亦設置多處動物逃生通道，促進棲地連結。





林欽榮肯定工程進度超前，並期勉施工團隊把握非汛期加緊趕工，讓滯洪池在汛期來臨前發揮效益，降低仁武地區淹水風險，朝向更安全、具防洪韌性的生活環境邁進。

