因應歐盟CBAM 環境部要求水泥產品試申報碳含量

環境部指出，為因應歐盟CBAM上路，台版CBAM將於明年完成規範，116年起國內及進口業者試申報6項水泥產品碳含量。（示意圖：shutterstock／達志）

歐盟碳邊境調整機制（CBAM，俗稱碳關稅）將於明年正式實施，進口商須依照特定進口產品的碳含量於民國116年起繳納CBAM憑證，昨公布最新法規說明每噸產品應付費用的計算細節。環境部指出，為因應歐盟CBAM上路，台版CBAM將於明年完成規範，116年起國內及進口業者試申報6項水泥產品碳含量。

因歐盟CBAM將於115年實施，環境部今日舉辦記者會說明我國因應作法。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀解釋，歐盟為了避免產業因實施碳定價而外移，並確保進口商品與歐盟境內生產的產品負擔同樣的碳成本，預計在2026年實施碳邊境調整機制CBAM，要求進口商於116年8月31日起依照產品的碳含量購買CBAM憑證，納管行業包含鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力、氫氣。

她說明，根據歐盟昨公布最新法規，進口商須自行申報進口產品的碳含量，經扣除該產品在歐盟ETS制度核配的免費排放量，以及已先在生產國支付的碳定價，再乘上進口產品量，可得出需繳納的CBAM憑證數額。

環境部長彭啓明指出，現在網傳歐盟CBAM將使台灣每年繳納8000億，實際上並不是如此，影響規模約為數十億，不過因歐盟已公布最新法規，具體數額仍要再與經濟部試算一次。

蔡玲儀補充，台灣主要受影響產業為鋼鐵業，不過經與歐盟確認，若繳納台灣的碳費可抵扣歐盟CBAM憑證，但能扣多少，歐盟尚未公布相關資訊；彭啓明表示，未來環境部將與歐盟進行雙方協商，盡全力為國內產業爭取最好的權益，期盼最晚明年年中有結果。

她也提到，歐盟針對進口商申報的產品碳含量，要求經過會員國認證的第三方機構查驗證，未來與歐盟的協商，也會向其證明台灣18家查驗證機構能力，盼能直接為欲出口歐盟的產品進行查驗。

蔡玲儀表示，因應歐盟CBAM上路，環境部將於明年完成台版CBAM的規範，於116年要求國內及進口商針對水泥產品進行碳含量試申報。至於鋼鐵產品，因歐盟納管品項太多，希望明年上半年與鋼鐵業者取得共識，確認哪些鋼鐵產品能納入台版CBAM進行試申報。

