因應毛豬禁運禁宰 宜蘭補助豬隻運輸業者每車1.5萬元
為防堵非洲豬瘟疫情擴散，農業部祭出全國毛豬禁運禁宰措施，宜蘭縣政府昨天在議會專題報告時提到將加碼補助相關業者的損失，今天（31日）縣府確定將補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1.5萬元，以及開市後免收15天豬隻拍賣成交管理費。
宜蘭縣政府表示，宜蘭縣啟動的補助措施以不重複中央補助方案為原則，宜蘭肉品市場目前每拍賣成交1頭豬的管理費，是依照成交價的2％計算，由毛豬承銷人及豬農各付一半，在公告解禁開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費。
縣府表示，為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣開市首日豬隻拍賣價格會參考10月21日鄰近縣市的平均拍賣價。
