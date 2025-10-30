因應氣候與經貿挑戰 賴總統：政府盼與民間共建韌性家園

賴清德總統今天(30日)主持「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，總統會議結論時表示，全球氣候與經貿的變化，正掀起前所未有的巨浪，政府會扛起責任，讓台灣這艘船能夠破浪前行，也期盼從政府到民間化為共同行動，打造出足以應對所有挑戰的「韌性家園」。

總統府「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」今天(30日)下午在總統府登場，會中針對「近零碳建築轉型」與「淨零路徑下空氣污染改善」議題進行深入探討。

賴清德總統在會議結論時表示，淨零轉型是我們這一代人，為下一代所打造的 「希望工程」，今天所做的每一項決定，都是為了讓家園更安全、環境更健康，也讓孩子們的未來有更多的選擇與可能。

總統指出，放眼世界，全球的氣候與經貿變化，正掀起前所未有的巨浪，這對所有國家都是一場嚴峻的考驗。他強調，政府會扛起責任，結合所有的力量，讓台灣這艘船能夠破浪前行，更能行穩致遠。

總統表示，台灣這艘船的船身有三大支柱，包括代表環境永續的「氣候對策」、代表人民福祉的「健康台灣」、以及代表國家安全的「社會韌性」，因應氣候變遷的挑戰，這三大支柱密不可分，必須一體思考、共同發揮作用。

總統指出，強化「氣候韌性」的努力，也同時鞏固了「國土安全」與「國民健康」的基礎，唯有將此整合思維，從政府到民間化為共同行動，才能打造出足以應對所有挑戰的「韌性家園」。

總統說，接下來「國家氣候變遷對策委員會」將與「全社會防衛韌性委員會」協力，針對氣候極端災變、能源安全、以及國土城鄉韌性相互牽連的課題，進行討論，結合社會集體智慧，來應對各類型挑戰；同時，也會請「國家氣候變遷對策委員會」繼續與「健康台灣推動委員會」協力，進行合作討論，發揮更顯著的效果。

針對民間團體將舉行「為氣候而走、打造韌性台灣」的遊行，總統說，他歡迎更多國人一起來關注氣候變遷議題，他也強調，轉型的路除了政府做前鋒，也需要社會的共識、產業的活力與全民的參與，他要邀請產業界、社會上的每一分子，大家各司其職，同舟共濟，一起前進。