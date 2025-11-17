因應氣候衝擊 能源大廠結合雲科大支持風災救援、永續植樹
泓德能源（股票代號：6873）於丹娜絲颱風重創南部之際即刻投入災後行動，近期更攜手綠色冀泉與雲林科技大學推動「綠色碳公益模組計畫」，支持校園植樹與能源教育，展現企業在地韌性與永續行動的實踐。泓德能源串聯教育、文化、生態與社區夥伴，以「國際智慧電力公司」為目標，持續以行動落實「智慧綠能、隨手可得」的品牌願景，打造企業永續與地方共好典範。
今年7月，丹娜絲颱風夾帶強風豪雨侵襲台灣西南部，造成多地交通癱瘓與物資短缺。泓德能源第一時間啟動應變機制，委派團隊南下支援，直接赴賣場採購災區急需物資，並調度推土機與大貨車協助清運路面與社區廢棄物，同步緊急訂製防水帆布，支援現場遮蔽作業。從救災物資到工程支援，展現企業公民行動力，與地方攜手共度難關。
泓德能源表示，日前正式攜手綠色冀泉與國立雲林科技大學，成為全台首家響應「綠色碳公益模組計畫」的企業，預計於雲嘉南高屏20所學校進行原生樹補植與能源教育推廣，首場行動已於雲林義賢國小啟動。該計畫針對今年多起風災導致的校園倒伏樹木進行系統性復植，並結合碳匯與生物多樣性教學，讓師生從種樹實作中理解能源轉型與氣候行動，打造可量化、可追蹤的永續校園行動。
泓德能源說，公司長期深耕南部，以教育、文化、生態與社區共榮為核心，推動多項在地合作。不僅支持台南美術館展覽、資助和順國小走讀計畫、與美力台灣3D電影車團隊深入偏鄉國小，更與多所學校攜手推動再生能源課程。在社會關懷面上，導入遠距健康平台，協助弱勢族群獲得持續照護。盼透過實際行動與在地連結，將永續精神從發電場域延伸至社會角落，攜手地方社群共築更具韌性的永續未來。
更多鏡週刊報導
寵物公益粉專攜手友善民宿 義賣住宿券支持弱勢犬貓照護
新加坡國寶級藝術家憶友 黃意會推《不要告別—三毛與我的台灣印記》個展
普發現金還沒領到詐騙找上門 刑事局提醒「普發一萬 提防萬一」
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 18 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 6 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 10 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 4 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 4 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 33 分鐘前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷空氣南下「低溫驟降至15度」！鄭明典揭「溫度急凍」原因
[Newtalk新聞] 明(17)天開始將會有一波較強的東北季風南下，最低溫只剩15度，對此，鄭明典在臉書上PO出北極上空投影，目前北極圈的冷空氣有5個分支往外送，圖中的1就是要把冷空氣往南送而影響台灣的「槽線」，冷空氣分支多，往東移送的機率更高。 氣象署表示，明天到20日北邊有較強冷高壓南下，全台都會有感降溫，最低溫可降至15度，其中北部及東北部先降溫，清晨至上午22至23度，晚間降到20度；18日高壓到長江流域附近，因此18、19日整天偏涼，白天高溫僅19度，低溫16至17度；20、21度持續有高壓南下遞補，受東北季風影響，回溫有限，22日高壓東移出海，環境轉為東風，氣溫才會明顯回升。 對此，鄭明典今日在臉書上PO北極圈的投影指出，「這是極投影，類似由北極上空往下看的樣子。」底色是溫度，極區上空灰色部分就是極冷的空氣，現在冷空氣有5個分支往外突出，像5支觸鬚，其中1就是要把冷空氣往南送而影響台灣的槽線，冷空氣分支多，其實代表尺度稍偏小，而且往東移動的趨勢會比較明顯，所以這波冷空氣可能影響日本北方的程度會比較顯著。查看原文更多Newtalk新聞報導台旅客遊義16人點5個披薩遭公審掀論新頭殼 ・ 1 天前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 1 天前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 9 小時前
明天天氣溼冷北部降溫有感 大台北、宜蘭防大雨 周二起低溫探15℃
中央氣象署表示，明天東北季風增強、水氣多，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，中南部高溫仍有26至30度，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區須留意局部大雨。18日、19日各地將明顯降溫，中部以北低溫約15、16度，南部及花東地區約18至20度，降雨範圍也將縮小，逐日轉乾。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強
即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（17）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；且從下半天開始，迎風面地區如基隆北海岸、大台北地區、宜蘭等地，雲量或雨勢都會逐漸增多。溫度方面，同樣從今午之後就會開始下滑，尤其北部、宜蘭等地，明（18）日整天恐都低於20度。葉致均也指，大約週三（19日）清晨至週四清晨，將是這波冷空氣最強的時間點。他說明，等到週三、週四左右，中部以北、宜蘭地區，低溫甚至可能進一步降至15至17度，其他地區也恐剩18、19度，與前面幾日相比明顯轉涼。連中南部地區，屆時高溫可能也會掉到22至25度，與這幾天接近30度落差不小。直到週五之後，葉致均表示，雖然有些冷空氣仍會南下填補，但溫度依舊會開始回升；週六回溫則更為明顯。至於雨量方面，葉致均則說，今早東北季風尚未完全南下，雲系仍集中長江出口海一帶，所以台灣雲量暫時較少；但之後開始逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多，其餘地方則仍維持晴朗天氣。另，從今日下半天開始，基隆北海岸、大台北山區，降雨就會開始明顯增加，民眾需特別留意。並也因如此，今晚以後天氣也會明顯轉涼，同樣必須注意。氣象署預報員葉致均表示，東北季風將逐漸南進，迎風面的大台北地區、宜蘭、基隆北海岸等地，雲量將不斷增多。（圖／民視新聞）所以接下來兩天，葉致均表示，北台灣地區民眾，一定要記得攜帶雨具備用；不過週三之後，整體水氣會出現減少趨勢，可能剩北部、東部地區仍可能有些降雨。但總而言之，與接下來兩天相比，之後的下雨量會逐漸緩和。由於東北季風及雲區迅速南進，今天的天氣變化最為顯著，上半天全島仍偏高溫；葉致均指，北部、宜蘭可上看26至28度；中南部及花東甚至可能接近30度。但隨著鋒面南推，各地下半天氣溫皆會陸續下滑，且迎風面地區更為有感。原文出處：快新聞／要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強 更多民視新聞報導出門帶傘！2縣市大雨特報 下到晚上「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行民視影音 ・ 5 小時前