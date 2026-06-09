因應油價上漲衝擊 交部提高計程車油價補助至1.5萬元

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

為減輕國際油價波動對計程車產業帶來的營運壓力，交通部宣布加碼辦理計程車油價補助措施，將原有每車最高補助六千元提高至一萬五千元，新增補助額度九千元，預計可使用至今年十二月三十一日。交通部長陳世凱昨（九）日晚間前往臺北市建國計程車服務站，親自慰勉第一線計程車駕駛及服務站工作人員，感謝他們長期投入公共運輸服務工作（見圖）。

陳世凱於晚間九時抵達建國計程車服務站，在公路局局長林福山等人陪同下，首先向服務站第一線同仁表達感謝之意，隨後前往駕駛休息區與計程車駕駛面對面交流，瞭解近期營運現況及產業需求。

廣告 廣告

陳世凱表示，近期受到中東地區局勢緊張影響，國際原油價格持續震盪，對每天長時間行駛於道路上的計程車駕駛而言，燃油成本增加已成為最直接且最沉重的經營負擔。交通部考量基層運輸從業人員的實際需求，因此配合行政院穩定民生政策，決定擴大補助規模，希望協助駕駛朋友降低營運成本，維持穩定服務能量。

交通部指出，此次補助方案維持每公升折抵五元的補助方式不變，但將總補助額度由原本最高六千元提高至一萬五千元。已完成補助登記的計程車駕駛無須重新申請，新增九千元補助額度將直接匯入補助帳戶，預計於六月十六日前完成撥付作業；尚未完成登記者，只要完成相關程序，即可獲得最高一萬五千元補助資格。

交通部統計，截至六月五日止，全國約有九萬輛符合資格的計程車，其中已有七萬二千七百二十五輛完成補助登記，登記率超過八成。交通部認為，這項補助措施獲得駕駛朋友廣泛支持，也顯示政策確實符合產業實際需求，有助於將政府資源快速送達第一線從業人員手中。

交通部也呼籲尚未完成登記的符合資格駕駛儘速提出申請，把握補助機會，以減輕未來數月油價波動可能帶來的經營壓力。

除宣布補助加碼措施外，陳世凱也特別準備來自臺中的三明治及飲品作為宵夜，親自分送給現場駕駛朋友，感謝他們長期提供民眾安全、便利的運輸服務。現場不少駕駛表示，近期油價上漲確實增加營運成本，交通部提高補助額度有助紓解經營壓力，也讓基層從業人員感受到政府的關心與支持。

陳世凱指出，計程車不僅是城市交通的重要組成，更肩負民眾通勤、就醫、夜間返家及生活接駁等多元運輸需求，是公共運輸體系不可或缺的一環。駕駛朋友長年堅守崗位，滿足社會各項交通需求，政府也有責任在產業面臨外部衝擊時提供適時協助。

他強調，交通部未來將持續密切關注國際油價走勢及計程車產業營運情況，適時檢討並調整相關輔導與補助措施，協助產業穩健發展，同時維持民眾交通服務品質，確保運輸系統穩定運作，成為第一線計程車駕駛最有力的後盾。