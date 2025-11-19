因應混合戰威脅 義大利主張設立5000人新部隊

（中央社羅馬18日綜合外電報導）義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）今天在一份戰略報告中說，義大利亟需成立一支結合民間與軍方、規模達5000人的新部隊，以因應混合戰爭威脅。

路透社報導，近期歐洲境內可疑事件激增，使各國政府高度戒備，引發外界質疑歐洲容易受到俄羅斯藉由軍事與非軍事手段發動混合攻擊。

克羅塞托在報告中寫道：「有必要以明確的工具，在短時間內發展具預測性及適應力的應對能力，目標在於預防、嚇阻並防禦混合攻擊。」

他說，這個新部隊必須「全年無休、全天候」運作，初期可編制1200至1500人，之後逐步擴編至5000人。

克羅塞托還說，義大利在能源基礎設施、機場等關鍵領域正面臨混合戰爭威脅，應設立專門中心「打擊認知戰領域中的假消息與敵對行動」。

這份報告昨天在義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）主持的高層國防會談中討論，馬達雷拉總統辦公室表示，會談「討論來自俄羅斯及其他敵對外國勢力的混合威脅，這些威脅被視為對歐洲、義大利安全以及民主進程完整性的複雜挑戰」。（編譯：林沂鋒）1141119