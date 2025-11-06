因應溫體豬將上市 嘉市全面消毒市場攤位守護食安

（中央社記者姜宜菁嘉義市6日電）因應農業部昨天宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，嘉義市政府立即啟動防疫機制，今天將協助85個溫體豬肉攤販清消，守護食安。

中央災害應變中心宣布，全國未再發現第2例非洲豬瘟，達到清零目標。歷時15天的活豬禁運、禁宰措施，自今天中午起分二階段解禁，最快7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

嘉義市長黃敏惠表示，「從心出發——市府用心、業者安心、市民放心。」市府要讓市民在最安全的環境中採購，也讓業者有信心恢復營運。她強調，市府將持續與市場攤販密切合作，落實防疫措施，確保嘉義市的食安防線穩固。

嘉義市建設處長呂獎慧說，此次清消委託專業廠商全面進行環境消毒，涵蓋全市85個溫體豬肉攤販，包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場，以及共和路、南田路、永和街等設攤路段，確保攤位衛生安全，為溫體豬肉重新上市做好萬全準備。

嘉義市建設處指出，清消作業不僅是防疫必要措施，更是市府對市民健康的承諾。未來也將定期巡查市場環境，協助業者維持衛生標準，讓市民安心選購豬肉產品。（編輯：黃世雅）1141106