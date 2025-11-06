因應溫體豬將上市 嘉市協助溫體豬肉攤位清消 (圖)

其他人也在看
有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市議會，今天（5日）綠營依然砲聲隆隆，針對4日台中市長盧秀燕說，豬瘟事件自己及時"拆彈"，化解危機，議員怒轟，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，危機處理荒腔走板，盧秀燕還心思放錯地方，竟然忙著宣傳花毯節，曝露了連市府分工，都嚴重失衡！民視 ・ 21 小時前
登革熱防線往北移 汐止確診新北首件本土病例
（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局下午表示，汐止區出現新北市今年首例本土性登革熱病例，1名女性確診，5名同住者皆無不適。市府展開病媒蚊密度調查、環境孳清及噴消，並呼籲民眾加強居家防疫。中央社 ・ 19 小時前
12月下旬流感疫情將再起 估規模更大、重症更多
台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國中央廣播電台 ・ 1 天前
千人合歡山校外教學搭帳棚「無申請」 新北私校登合歡山遭罰3000元
合歡山北峰校外教學引爭議，新北市私立學校因未申請而遭罰款。近日，該校分梯次帶領超過1000名學生攀登合歡山北峰與西峰進行校外教學，並在山頂設置醫療帳篷以應對緊急情況。然而，此舉因未向太魯閣國家公園管理處申請許可，違反國家公園法規定，連續兩天被罰共3000元。此事件提醒民眾前往國家公園活動時，務必了解並遵守相關規定，避免觸法受罰。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 56 分鐘前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 10 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 20 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
「不是人類」、「他是狠角色」山本由伸G6投96球隔天再登板道奇牛棚全傻眼
世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，這樣的驚人膽識讓道奇的牛棚隊友們全傻了眼，不僅隊友有認為他「不是人類」外，美媒《The Athletic》也以「狠角色」形容他。太報 ・ 50 分鐘前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 11 小時前