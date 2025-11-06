因應溫體豬將上市 嘉市協助溫體豬肉攤位清消 (圖)

台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國

中央廣播電台 ・ 1 天前