因應漢他病例加強清消 蔣萬安：未再新增個案

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例，市長蔣萬安今天表示，各局處已啟動全面清消，至今沒有再新增任何一起個案，但市府絕不鬆懈。

蔣萬安今天與內湖區里長座談前被媒體堵訪表示，日前出現今年首起漢他病毒病例後，相關局處即刻啟動應變機制，他也在2日召開跨局處會議，指示環保局、市場處、公園處、商業處、民政局及各區公所、文化局與教育局轄管場館等，都要進行徹底清消。

他進一步表示，各行政區昨天同步舉辦環境清潔週誓師活動，展開地毯式的清消工作，全面巡查並加強宣導巷弄周邊的環境整潔。

蔣萬安強調，到目前為止，台北市沒有再新增任何一起漢他病毒案例，但市府絕不鬆懈，並呼籲所有市民及餐廳、百貨美食街等區域落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」原則，大掃除時也務必戴口罩及手套，避免接觸老鼠的排泄物或分泌物。

衛生福利部疾病管制署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為居住在台北市大安區的70多歲具慢性病史男性，在1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後於13日死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。

許多民眾近期在Threads等社群平台上貼出老鼠於光天化日下出沒台北市街頭、在台北捷運車廂內流竄的影片，質疑首都竟會鼠輩橫行。

台北捷運公司表示，經調閱監視錄影畫面，社群平台影像發生地為1月23日松山新店線一部列車，追蹤其足跡研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出。

北捷表示，已啟動全路線列車清潔與消毒，將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每天清運垃圾，並請廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒，同時定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。（編輯：李錫璋）1150206