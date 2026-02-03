因應漢他病例清消 北市府：公共空間見鼠類可通報

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市日前出現今年首例、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例，環保局隨後展開大規模清消，並呼籲民眾共同落實家戶內外環境清潔，若在公共空間發現鼠類可通知環保局處理。

衛生福利部疾病管制署日前公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為居住在台北市大安區的70多歲具慢性病史男性，在1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後於13日死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。

台北市環境保護局隔天起動員8車29人展開捕鼠及清消作業，針對周邊半徑200公尺使用稀釋10倍的漂白水進行環境消毒、孳生源清除，共計使用49公升漂白水、投放5公斤滅鼠餌劑、清除6.55公噸溝泥。

廣告 廣告

環保局水質病媒管制科長林志芳今天表示，目前持續針對市場、夜市等公共空間加強鼠患防治作業，並鼓勵民眾同步進行家戶內外環境清潔，若在公共空間發現鼠類出沒，可通知環保局協助派員處理。

林志芳說，民眾若有滅鼠需求，可向里辦公處或環保局索取滅鼠藥，並落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」，以斷絕糧食、封閉鼠道及整理環境來維護居家生活環境，公私協力共同防範鼠類孳生。

台北市長蔣萬安昨天針對今年首例漢他病毒死亡病例召集跨局處開應變會議，與會人士轉述，蔣萬安在會中要求環保局協助各區提前加強年節前清消，特別著重對鼠類投藥，公園處、市場處等局處也要加強處理轄管公共場域。（編輯：李錫璋）1150203