因應澳洲社群媒體禁令 Meta移除未滿16歲用戶帳號

記者廖子杰／綜合報導

為因應澳洲10日即將實施的社群媒體禁令，美國科技巨頭Meta已開始將未滿16歲用戶帳號，從旗下的Instagram、Threads及臉書等平臺移除。

Meta發言人4日表示，該公司正努力在10日前「移除所有我們認定未滿16歲的用戶」，屆時年齡較小的用戶仍可儲存、下載其線上歷史紀錄，待日後滿16歲時，便能重新啟用帳號。Meta指出，會致力配合澳洲法規，但認為年齡查驗工作應由應用程式商店負責，而非平臺方審查。

廣告 廣告

為保護青少年群體不受網路「掠食性演算法」的影響，澳洲發布全球首例社群媒體禁令，自12月10日起將強制臉書、Instagram和TikTok等熱門社群平臺，移除未滿16歲的用戶，相關企業若不遵守規定，也未採取「合理措施」，將面臨4950萬澳幣（約新臺幣10.4億元）鉅額罰款。

根據坎培拉當局公布的數據，澳洲約有35萬名介於13至15歲的Instagram用戶，和約15萬個16歲以下用戶的臉書帳號。