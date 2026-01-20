因應濱海作戰部成立 國防部採購無人機逾20萬架
台北市 / 綜合報導
國防部預計在今年成立濱海作戰部，除了雄風，魚叉等遠程飛彈，在這回1.25兆國防預算中，相關濱海作戰無人機採購數量達二十萬架。包括像是沉浸式，自殺型或是監偵型，軍事專家就指出，若是敵軍進犯岸邊，或是要登陸的快艇等，就是這些無人機攻擊的目標。
一聲巨響一台模擬戰車，頓時被摧毀，這是ALTIUS-700M，可以搭載重達15公斤的彈頭，這款滯空攻擊彈藥無人機，足以摧毀重型裝甲，國防部在1.25兆軍購中，加上另外一款ATIUS-600ISR，總共採買2000架，而更受關注的是，濱海系列無人機。
雄風三型反艦飛彈震撼發射，拖著長長尾焰射程達150公里，隨著今年七月，成立濱海作戰指揮部，遠程靠航艦殺手，要是敵軍靠近岸邊，看看這款無人機在岸邊出發後，撞擊到貨櫃立刻爆炸，有機會成為國防部，未來採購的濱海攻擊型無人機。
全球防衛雜誌主任陳國銘說：「那其實烏克蘭也用了，海寶貝這種自殺攻擊艇，去攻擊俄羅斯的黑海艦隊，無人機它主要，用於攻擊小型的目標，譬如說犯岸的，或是要登陸的快艇或水陸戰車，這些沉浸式或攻擊的目標。」或是像是這一款銳鳶Ⅱ型無人機，滯空時間長達16小時，航程最遠可達2000公里，導控距離超過300公里，可以持續進行情報監控，透過後端人員操演，模擬影片中，偵搜出海面下的潛水艇，聯合反潛機和軍艦投下飛彈，精準命中敵軍目標。
加上這款，向美國購買購買的岸置魚叉飛彈，未來濱海作戰指揮部，包括北中南東四個打擊群，擔負24海浬內防務，這回軍購針對濱海作戰，再加碼，包括具有戰場即時監偵的監偵型，或是像這款沉浸式，還能掛載彈藥的無人機，再到自殺型，一共超過20萬架。
全球防衛雜誌主任陳國銘說：「我們國內的無人機的生產廠商，或是那個中小企業軍工企業，生產各式各樣的無人機不是問題，用我們廠商生產的硬體，然後用我們中科院自己開發的軟體，然後兩相結合的話，可以造成根留台灣。」隨著共軍壓力除了戰略調整之外，加上各式無人機加入，國軍要透過以陸制海加強自身防衛。
更多華視新聞報導
國防部：共軍無人機進入東沙島領空 嚴重破壞和平穩定
共軍無人機首侵犯我東沙島領空！ 國防部斥：違反國際法
北韓公開「南韓無人機」入侵照 韓防長斥無稽之談
其他人也在看
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
熱門股／國防特別條例解密 採購帶飛16台股
國防部 19 日在立院以機密方式專報國防特別條例，會後針對擬籌購項目釋出可公開資訊，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、AI 輔助與 C5ISR 等 7 類的武器採購數量與規劃。其中，最受關注的無人載具部分，包括各型攻偵無人機計畫生產逾 20 萬架、無人艇逾千艘，顯見「不對稱作戰」已成為國防佈局核心。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
名家論壇》楊威利／陸軍改組戰力強？
[NOWnews今日新聞]說結論再論述。※部隊改組注意文物保留。※戰車無用論與反無人機系統。新聞1月中旬各大媒體報導，陸軍裝甲與機步旅自1月起，統一更銜為聯合兵種旅，過往裝甲與機步兩字將消失，例如過往...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
劍指美台？共軍「斬首演練」歷時不到2分鐘 學者曝3大關鍵：暗示太明顯
中國解放軍日前釋出一段特戰演練影片，畫面中士兵以弓箭無聲射殺哨兵，結合無人機高空鎖定與地面突擊部隊同步攻堅，整場「斬首式」行動從潛入到殲敵僅歷時不到2分鐘，引發關注。對此，台大教授苑舉正在《中天辣晚報》中點出中國此演練影片的3大關鍵，他直言「實在暗示的太明顯了」。中國央視日前釋出共軍演練畫面，三架無人機在夜幕中劃出幽藍軌跡，特戰隊員如暗夜魅影般潛入，一柄現代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
林宸佑疑情蒐「飛彈機密」 專家：外洩恐衝擊台美互信｜#鏡新聞
涉嫌協助中國，買通國軍官兵的記者林宸佑，被檢調查出，情蒐的內容疑似包含，我國的飛彈部署機密，目標很可能就是我國向美方採購的海馬士多管火箭系統，因為這款武器，射程可達中國沿海的軍事基地。專家分析，飛彈機密一但真的外洩，不只會嚴重影響我軍戰力，更可能衝擊，台美之間的互信。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 4 小時前 ・ 4
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 15
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 3 小時前 ・ 54
米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾
米可白（趙亦瑄）長年飽受鼻子過敏所苦，進而影響日常生活，不僅經常頭痛，就連注意力也難以集中。近日她戲劇作品正式殺青，忙碌行程暫時告一段落，終於安排動刀解決宿疾，將於2月初接受手術。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 7 小時前 ・ 131
NBA/出大事！巴特勒確定整季報銷 勇士主帥曝庫明加將解凍
金州勇士今日以135：112大勝邁阿密熱火收下4連勝，但賽後卻傳出重大壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第3節傷到右膝，經檢查確認為前十字韌帶（ACL）撕裂，確定整季報銷。巴特勒受傷當下痛苦倒地，被攙扶退場後未再回歸，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言傷勢不樂觀，最終由名記者查拉尼亞（Shams Charania）證實噩耗。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 809
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 203
【Follow法人】外資大砍7萬張友達殺最兇 狂掃貨台玻8.8萬張
三大法人今（20）日賣超154.97億元，其中外資賣超力道減弱，仍續賣39.83億元。投信賣超85.82億元，並已連續18日站在賣方。其中，面板族群成為主要提款對象，友達（2409）、群創（3481）分別遭調節7萬及3萬張；老牌AI股緯創（3231）、鴻海（2317）也同步遭賣超；反觀玻纖布供應吃緊題材帶動，外資大舉加碼8.8萬張居冠。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 7