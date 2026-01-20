因應濱海作戰部成立 國防部採購無人機逾20萬架

台北市 / 綜合報導

國防部預計在今年成立濱海作戰部，除了雄風，魚叉等遠程飛彈，在這回1.25兆國防預算中，相關濱海作戰無人機採購數量達二十萬架。包括像是沉浸式，自殺型或是監偵型，軍事專家就指出，若是敵軍進犯岸邊，或是要登陸的快艇等，就是這些無人機攻擊的目標。

一聲巨響一台模擬戰車，頓時被摧毀，這是ALTIUS-700M，可以搭載重達15公斤的彈頭，這款滯空攻擊彈藥無人機，足以摧毀重型裝甲，國防部在1.25兆軍購中，加上另外一款ATIUS-600ISR，總共採買2000架，而更受關注的是，濱海系列無人機。

雄風三型反艦飛彈震撼發射，拖著長長尾焰射程達150公里，隨著今年七月，成立濱海作戰指揮部，遠程靠航艦殺手，要是敵軍靠近岸邊，看看這款無人機在岸邊出發後，撞擊到貨櫃立刻爆炸，有機會成為國防部，未來採購的濱海攻擊型無人機。

全球防衛雜誌主任陳國銘說：「那其實烏克蘭也用了，海寶貝這種自殺攻擊艇，去攻擊俄羅斯的黑海艦隊，無人機它主要，用於攻擊小型的目標，譬如說犯岸的，或是要登陸的快艇或水陸戰車，這些沉浸式或攻擊的目標。」或是像是這一款銳鳶Ⅱ型無人機，滯空時間長達16小時，航程最遠可達2000公里，導控距離超過300公里，可以持續進行情報監控，透過後端人員操演，模擬影片中，偵搜出海面下的潛水艇，聯合反潛機和軍艦投下飛彈，精準命中敵軍目標。

加上這款，向美國購買購買的岸置魚叉飛彈，未來濱海作戰指揮部，包括北中南東四個打擊群，擔負24海浬內防務，這回軍購針對濱海作戰，再加碼，包括具有戰場即時監偵的監偵型，或是像這款沉浸式，還能掛載彈藥的無人機，再到自殺型，一共超過20萬架。

全球防衛雜誌主任陳國銘說：「我們國內的無人機的生產廠商，或是那個中小企業軍工企業，生產各式各樣的無人機不是問題，用我們廠商生產的硬體，然後用我們中科院自己開發的軟體，然後兩相結合的話，可以造成根留台灣。」隨著共軍壓力除了戰略調整之外，加上各式無人機加入，國軍要透過以陸制海加強自身防衛。

