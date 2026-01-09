因應灰色地帶衝突 鄭麗君：建構反制無人機系統區域聯防體系

行政院副院長鄭麗君昨（8）日主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」，並聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」，以及「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」等報告。 圖：行政院提供

行政院副院長鄭麗君昨（8）日主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」，並聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」，以及「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」等報告。鄭麗君表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化關鍵基礎設施（CI）防護韌性，建構CI反制無人機系統區域聯防體系；並透過積極參與各項演練，完善CI與地方政府及相關支援之整體機制，以快速應變處置，維持社會與民生穩定。

鄭麗君於會前先頒獎表揚2025城鎮韌性（關鍵基礎設施防護）演習獎勵單位及個人，她致詞時指出，2025年度計有35處CI配合「2025城鎮韌性演習」，與11個參演縣市共同執行，非常辛苦地進行相關作業規劃及演練，她要代表卓榮泰院長再次向大家致謝。

鄭麗君說，此次演習提供非常好的整合經驗，面對灰色地帶衝突、平戰轉換及戰時情況的應處，透過演習驗證CI能否維持營運韌性、中央與地方政府間合作是否順暢，更重要的是，強化CI與軍民整合協調的作業能力。

鄭麗君強調，為打造韌性台灣，在國家面臨緊急狀態及天然災害時，確保政府和社會能維持正常運作，賴總統於去年6月主持「全社會防衛韌性委員會」第4次委員會議時提到，政府未來要持續整合跨部會資源及力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性工作更加穩健與堅實。其中，有關CI自身的安全管理及保安防護相當重要，過去一年已建立穩固基礎，包括保二進駐重要CI及協同第五級保全人力，彼此合作已見成效；再加上「有想定、無腳本」的演練不斷精進，並擴及城鎮韌性整合性演習，已逐漸形成韌性防護體系。

鄭麗君聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」報告後指出，因應近來中國軍演及國際地緣政治變化，台灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，都必須事先建立聯防反制機制，並強化資安相關措施，這些工作皆有賴各單位持續努力，才能順利推動。她期盼各單位詳實規劃相關應處計畫，落實平日執行，並透過未來演練進一步精進，在新的一年能有更全面的韌性整備計畫。

最後，針對去年12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君指出，此事件雖屬單一暴力攻擊，惟未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更嚴重。各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變之系統性指揮與應變體系。

