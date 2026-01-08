因應災防需求 考試院增置災防員職稱及副隊長職務

考試院院會今天(8號)審議通過內政部所擬地方消防機關修編規劃案，增置災防員職稱。（考試院提供）

考試院院會今天(8號)審議通過內政部所擬地方消防機關修編規劃案，將在地方消防機關增置「災防員」職稱，並可兼任「副分隊長」職務，以回應地方消防機關災害防救實務需求，後續也將配合修正地方消防機關所適用的警察官職務等階表。

考試院表示，本次增置的「災防員」職稱，採警察官單軌進用制度，核心職務為外勤性質的災害防救工作，負責第一線救災、救護工作，同時扮演地方災防業務的溝通與協調角色。為強化內外勤職務歷練，災防員等階訂列為警佐一階至警正三階，與內勤性質的科員職稱相當，有助於人才培育與調配。

考試院指出，為健全地方消防機關人力結構，本次也同意增置「副分隊長」職務，並由警正災防員兼任。希望透過實務歷練與專業培訓逐步銜接分隊長職務，建構更完整的第一線消防外勤體系，同時也協助地方消防機關留才。

