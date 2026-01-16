因應無差別攻擊！1/22高鐵台北站B3危安演習

台北車站為強化因應無差別攻擊能力，中央及地方政府結合相關交通運具，訂於1月22日下午2時至4時，特定區舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。台灣高鐵公司將積極參與本次演習，演習期間高鐵台北站維持正常營運，惟演習範圍鄰近B3出入口，建議轉乘旅客預留充裕接駁時間。

台灣高鐵將積極參與「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。（示意圖／中天新聞）

台灣高鐵公司表示，演習期間高鐵台北站旅客可正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車。由於演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵台北站將加派人力引導旅客順利乘車。高鐵公司提醒，旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，可預留更加充裕的接駁時間，避免行程受影響。

在安全維護方面，高鐵各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛的高鐵列車，亦派有制服及便服員警執行護車任務。高鐵公司在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車的車安保全覆蓋率已提升至100%，並將持續提升整體護車率，以進一步確保旅客安全。

高鐵公司已要求全體同仁提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報處理。列車長、服勤員上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後設置有「旅客緊急對講機」按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話尋求協助。

