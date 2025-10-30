因應熱傷害職災 屏議員建議縣府編預算補助風扇衣

（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣議員黃明賢今天議會質詢提出，因應熱傷害職災，縣府應自行編列預算補助風扇衣等防護具，並放寬申請對象；縣府勞青處表示，將建請中央放寬申請對象、滾動修正。

國民黨屏東縣議員黃明賢質詢表示，氣候變遷下，夏季高溫頻率上升，熱傷害職災案大幅成長，今年新北市率先提出風扇衣補助，因此他也在8月底向勞青處提出研議補助風扇衣構想，勞青處迅速發文勞動部職安署，並於9月8日確認增列「高溫作業危害」補助要點。

黃明賢說，「高溫作業危害」補助包含遮陽設備或設施、降低作業場所溫度的設備或器具，或可降低勞工熱壓力的個人防護具如風扇衣，從申請件數看來十分受歡迎；不過，職安署補助明天即截止，明年何時開放補助申請，尚無明確期程。

黃明賢提議，縣府應超前部署自行編列預算，提早補助申請時間，另外，也應進一步放寬申請對象，將農漁民與無固定雇主勞工納入保障範圍，並簡化申請流程。

黃明賢表示，工地酷熱難耐，風扇衣對減少勞工熱傷害相當有幫助；他現場拿出1件風扇衣，讓屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁試穿，李雨蓁也表示降溫有感。

對於黃明賢提議，李雨蓁表示，考量財政因素，目前先看中央補助。不過，縣長周春米也指示，勞青處訪視過程中詳查縣內需求大、但中央補助不足處，勞青處將建請中央放寬申請對象及條件、簡化申請補助程序，未來視中央補助作業要點滾動修正狀況，再評估縣民需求因應。

依勞青處資訊，截至10月28日止，針對高（氣）溫作業，勞青處人員訪視合計46場次、32家事業單位，其中17家100人以下中小企業及自營作業者，提出補助申請，合計採購水冷扇17台、風扇衣50件及遮陽措施1頂。（編輯：陳仁華）1141030