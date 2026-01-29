因應營建剩餘土石方流向管制 南市建照得自動延長2年





內政部國土署自115年1月1日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，為降低新制上路對營建產業之衝擊，並兼顧建築工程推動及都市發展需求，臺南市政府工務局公告，凡於112年1月1日至115年12月31日期間領得的建造執照及雜項執照，可延長建築期限2年，無須另外申請。

工務局表示，去(114)年為因應營建業大環境日益嚴重的缺工、缺料，並配合中央金融政策調整，已於去年7月公告自112年至114年間領得的建造執照，准予建築期限自動延長2年。考量115年起營建剩餘土石方流向管制新制全面實施，對施工期程可能造成進一步影響，爰擴大範圍至115年12月31日。

廣告 廣告

工務局指出，延長建築期限是市府因應中央土石方新制之配套措施之一，期能協助營建產業逐步調整，順利接軌新制，落實整體產業健全發展，建立永續共好未來。

更多新聞推薦

● 藍白拚闖關黨產與中天條款 民進黨團：惡法清倉，搶人民的錢給自己發紅包