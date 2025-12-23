因應營運需要 長榮海運將向榮運承租2.5萬只貨櫃

長榮海運、長榮國際儲運同步發布重訊，由長榮海運財務部主管莫政平（左）、榮運總經理林振芳（右）說明。（圖：長榮提供）

長榮海運、長榮國際儲運昨（二十三）日同步發布重大訊息，因應航運市場營運需要，長榮海運預計將向榮運承租二五○○○只貨櫃。

長榮海運昨（二十三）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）預計承租二五○○○只貨櫃，租賃期間七年，預估租約總金額為USD48,564,000。該案業經長榮亞洲董事會決議通過。

長榮國際儲運發布，Evergreen Marine（Asia）Pte.Ltd.長榮海運（亞洲）因營運需要，有意向該公司之子公司Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）承租貨櫃，經整體評估後，立盛企業董事會決議通過出租貨櫃予該公司，以獲取櫃租收入。立盛企業本次預計出租二五○○○只貨櫃，租期為七年。