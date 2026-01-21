因應產業人才需求 高科大東方校區產業園區揭牌

國立高雄科技大學爭取東方設計大學校地成立的第六校區，進行產業園區的揭牌儀式，未來將是區域人才培育和輸出的重要樞紐，同時也是退場學校校區使用的最佳案例。

國立高雄科技大學向北擴張據點，在第六校區舉辦產業園區揭牌儀式，高科大校長楊慶煜表示，因為半導體產業南遷帶來一波人才供需議題，高科大爭取承接東方設計大學校地，成立的產業園區，將是區域人才培育和輸出的重要樞紐

教育部技職司長楊玉惠表示，高科大產業園區的成立，將是退場學校校區使用最好的案例

高科大表示 未來針對第六校區，將規劃學術及研究單位的進駐、結合臺鐵捷運交通節點打造華語學習中心和國際生宿舍、提供國家考試及區域人才就業培訓場域。