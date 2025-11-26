因應百貨周年慶 竹市11/27至12/8啟動交通管制措施





因應百貨業者週年慶，為紓解交通，維持周邊道路順暢，新竹市政府啟動交管措施，預計11月27日至30日於民生路實施調撥車道，及部分路口實施禁止左轉措施，請前往購物或經過附近路段的民眾注意交通資訊，提早做好行程規劃；另外，提醒非前往購物的市民朋友，為免影響行程可多利用周邊道路行駛。

交通管制資訊如下：

一、交通管制時間：114年11月27日至12月8日，每日10時至22時。

二、交通管制路段：

（一）民生路（中華路往經國路）順向車輛禁止左轉中央路。

（二）自由路（中華路往經國路）順向車輛禁止左轉中央路。

（三）民權路（世界街往中央路）順向車輛禁止左轉中央路。

（四）中央路（東大路往民生路）順向車輛禁止左轉民權路。

（五）中央路（民權路往民生路）順向車輛禁止左轉民生路。

（六）經國路一段（光華南街至光華東街）順向車輛禁止左轉民生路。

三、為紓解民生路交通，將實施民生路調撥車道，調撥時間及路段如下：

（一）調撥時段：114年11月27日至12月8日每日10時至22時。

（二）調撥路段：民生路（中央路口至北大路口），中央路往北大路方向內側一車道調撥為北大路往中央路方向。

交通處提醒，前往購物的民眾請多利用接駁車前往，也提醒非前往購物的民眾提前改道，並請配合現場員警及義交人員指揮，共同維護行車秩序與安全。

