政治中心／綜合報導

根據日媒報導，日本政府研擬修改「國家安全保障戰略」三份重要文件，傳出日本首相高市早苗，將對「非核三原則」中不擁有、不製造和不運進，當中的第三項來進行修改，主要是高市早苗擔憂，「不運進」的原則，可能會禁止美軍核動力艦艇停靠日本，萬一發生「突發事態」，就有削弱美國核威嚇的可能性。

日前，日本首相高市早苗，在國會指出，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，執政的自民黨將啟動安保三文件修訂作業，外界推測，當中可能針對，日本奉行的「非核三原則」，同步調整修正，將重新檢視其中一項「不運進」原則。日本官房長官木原稔表示「關於策略文件修訂的具體細節，將在未來進行考慮，因此我目前不作任何進一步評論。」

廣告 廣告

因應突發事態！ 傳日本將修正非核三原則 調整「不運進」

日本首相高市早苗打算只保留「不擁有、不製造」 調整「不運進」原則（圖／民視新聞）

日本「非核三原則」不擁有、不製造和不運進，主要是1945年，長崎和廣島被投下原子彈，二次大戰劃下句點，同盟國禁止日本持有侵略性武裝，加上日本民眾對核武器的恐懼，1967年由時任首相佐藤榮作所提出，還因獲得諾貝爾和平獎，如今日本首相高市早苗，打算只保留「不擁有、不製造」，調「不運進」原則，因為擔憂如果禁止美軍核潛艦停靠日本，一旦發生「突發事態」，可能削弱美國核威嚇能力。台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示「這也就意味代表說，可能未來五個核武大國，常任理事國那五個核武大國，可能就不是由他們來獨善其身，很多其他國家為了自保，而可能自己發展核武。」

因應突發事態！ 傳日本將修正非核三原則 調整「不運進」

解放軍報頭版發文警告日本 膽敢介入台海局勢勢必遭迎頭痛擊（圖／解放軍報）

高市早苗出於自我防衛的一番話，中國反應激烈，連兩日在解放軍報頭版，發文警告日本，膽敢介入台海局勢，勢必遭迎頭痛擊，甚至放話日本全國將變成戰場，這樣的威嚇力道，和中國壓迫台灣如出一轍。台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示「在高市早苗挺台言論出現之後，我相信解放軍他也有不可讓因素，現在就是看雙方在這種，硬的局面之下哪一方會退讓。」台海情勢，牽動大國合縱連橫，可以想見，中國還會繼續出招。

原文出處：因應突發事態！ 傳日本將修正非核三原則 調整「不運進」

更多民視新聞報導

反擊「台灣有事」言論！ 中網掀「琉球地位未定論」熱潮

中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人

氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」

