因應立院修法 政院：憲法賦予不副署權將審慎使用

（中央社記者賴于榛台北5日電）立法院會1月陸續三讀通過衛星廣播電視法、不當黨產條例等修法，外界關注行政院如何救濟。行政院表示，不副署是憲法賦予的權力，但行政院長卓榮泰已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律有違法難以回復狀況，才會審慎使用。

立法院會1月陸續三讀通過衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、立法院組織法、國軍老舊眷村改建條例等修法，傳出府院評估將「不副署」列為手段。政院人士指出，收到三讀咨文後，將研議憲法救濟手段。

外界關注行政院救濟手段，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，行政院目前已經收到眷改條例咨文，但其餘3法尚未收到，對於這類引發社會巨大爭議的法案，行政院會在研議救濟手段後適時對外說明。

李慧芝表示，不副署是憲法賦予行政院長權力，卓榮泰也已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律，有違法難以回復的狀況時，才會審慎使用。

立法院會此次三讀立法院組織法部分條文，重點為明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，項目包括立委辦公事務費用、公費助理工資及專業加給、資深加給等；黨產條例修正，則是將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行日、即民國105年8月10日起適用；眷改條例則刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。（編輯：蘇志宗）1150205