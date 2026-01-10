因應竹科擴建 竹縣119設立第4消防大隊將揭牌

新竹縣政府消防局新成立的第4大隊，在廳舍新建完成前，將先在大崎村集會所2樓運作。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應全縣人口持續增加和竹科擴建，新竹縣政府消防局將成立第4大隊和竹科分隊，相關廳舍的建照目前正由竹科管理局審查，順利的話，爭取今年4月中動土開工，並以2年的時間新建完成4大和竹科分隊的隊部。但在此之前，縣府消防局將在本月19日、消防節當天，讓第4大隊率先在寶山鄉大崎村集會所2樓搶先揭牌運作，宣告成立。

縣府消防局長陳中振說，首任第4大隊大隊長，將由前救護科長、曾任第1大隊大隊長的沈宥霖出任，包含大隊長在內，4大隊編制共11人，轄內將有新成立的竹科分隊之外，還有原屬於第2大隊的二重、寶山、北埔以及峨眉分4個分隊，也都將改隸屬為第4大隊，以此提升大隘3鄉境內的防、救災戰力，對於竹科2期擴建在寶山境內的企業和從業人員，也將是第4大隊未來服務的重點對象。

廣告

陳中振說，計畫新建的第4大隊，可望補強始終沒有更充沛消防救災量能的竹科和大隘三鄉地區，其廳舍位於竹科力行路段，將是地面4樓、地下1樓的建物，總工程款預計要3億9000多萬。4大隊本月揭牌後，全局實際員額將成長到509名，預際將逐年成長到2030年771人的預算員額。

目前第4大隊廳舍新建工程正由科管局審查建照中，興工期間4大隊就暫時借用寶山鄉大崎村集會所2樓運作，並將於119當天正式揭牌。

