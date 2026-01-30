因應美國威脅 古巴宣布進入國際緊急狀態

▲為了因應美國威脅，古巴宣布進入「國際緊急狀態」。圖為古巴國旗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國於本月初對委內瑞拉採取軍事行動、生擒馬杜洛（Nicolas Maduro）夫妻後，外界紛紛評估，委內瑞拉的盟友、古巴的共產政權不排除就是川普（Donald Trump）政府的下一個打擊目標，尤其川普已於當地時間29日簽署行政命令，以美國的國家安全、外交政策為由，宣布將對向古巴出售、提供石油的國家，開徵商品關稅，形同扼殺古巴的能源及經濟。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）30日宣布，為了因應美國威脅，古巴進入「國際緊急狀態」。

古巴國家主席卡內爾（Miguel Díaz-Canel）週五指控美國，對古巴實施新一輪石油封鎖，暴露其法西斯主義、犯罪和種族滅絕的本質。該國外長羅德里格斯也指出，古巴人民認定美國政府的行為構成威脅，這些威脅主要源於美國國內、反古巴的新法西斯右翼勢力。

從古巴外交部官網及羅德里格斯的X帳號發文來看，古巴認為美國危害國際和平與安全，還在核威脅、氣候變遷等問題上，對人類生存構成挑戰，因此宣布針對前述威脅，進入國際緊急狀態。

古巴外交部強調，古巴人民過去逾65年來，已遭受殘酷的經濟封鎖，如今又將面臨極端生活困境；現在，美國還試圖迫使其他國家也加入封鎖古巴的行列，否則就要以關稅處罰。

古巴外交部表示，美國想將古巴描繪成一個威脅，可事實並非如此，每天都有新的證據表明，該地區和平、安全與穩定的唯一威脅及有害影響，皆來自美國政府，為的是控制其它國家，剝奪它們的資源及主權獨立性。

資訊來源：古巴外交部官網

