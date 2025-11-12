因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案 經部辦首場跨部會聯合說明會

經濟部日昨在高雄科學工藝博物館舉辦首場「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會」，現場有近百位業者及公協會代表與會，同時有超過二千人次於線上觀看直播，反應非常熱烈。經濟部預計十一至十二月在臺中、臺北、臺南、宜蘭等地舉辦說明會，歡迎有需求業者可至產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw/）報名參加。

為協助國內業者因應美國加徵關稅衝擊、提升產業競爭力、開拓多元海外市場，行政院四月起公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關特別預算已於十月十七日經立法院三讀通過。其中產業支持及安定就業共投入九三○億元，協助受影響產業及勞工因應。

為協助各地業者充分瞭解措施內容並鼓勵申請運用，經濟部特別於北中南東地區舉辦跨部會聯合說明會，由經濟部簡介研發轉型補助、爭取海外訂單、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼及產業競爭力輔導團機制，財政部簡介貿易融資利息減碼及輸出保費優惠，及勞動部簡介支持勞工安定就業措施，會場外並為各措施設立攤位提供現場諮詢服務。

本次說明會由產業發展署副署長鄒宇新親自出席致詞，貿易發展署主秘黃瀞萱、中小及新創企業署南區服務處主任林進添、財政部國庫署簡任稽核楊博淳、中國輸出入銀行副總經理王廷傑、勞動部勞動力發展署高屏分署分署長郭耿華等出席，工業區廠商聯合總會理事長許正雲亦出席參加。