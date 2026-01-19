因應美國關稅衝擊，金融支持措施已減息逾28億元、中小企業佔逾8成。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕面對美國關稅對於傳統產業及中小企業帶來的衝擊，政府提前部署、主動出擊，推出「金融支持措施」，由輸出入銀行負責執行，其中，在「貿易融資利息減碼」部分，據統計，截至今年1月15日止，已完成受理5610件，累計受理利息減收金額達新台幣28.26億元，其中，中小企業佔比逾8成。

輸出入銀行指出，財政部金融支持措施採「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」雙軌並進，即時協助企業降低營運成本、分散貿易風險，發揮穩定經濟與出口動能、促進產業均衡發展的政策效果。

在「貿易融資利息減碼(收)」方面，自2025年8月7日開辦至2026年1月15日止，已完成受理5610件，累計受理利息減收金額達新臺幣28.26億元，實質協助3,436家廠商。

其中，中小企業受理金額24.27億元，占整體86%。依產業別觀察，利息減收前五名分別為批發業(21.70%)、金屬製品製造業(19.03%)、機械設備製造業(11.04%)、塑膠製品製造業(6.60%)及基本金屬製造業(5.19%)。

「貿易融資利息減碼(收)」除由輸出入銀行直接承辦外，亦攜手簽約28家承貸公民營銀行全面推動，透過該等銀行約3100個營運據點就近對其授信戶提供服務，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者，均可申請此項措施。一般企業可享年利率減碼1%，每家廠商最高減收100萬元；中小企業則可減碼1.5%，每家廠商最高減收120萬元。

截至1月15日止，受理申請件數前5大銀行為兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行與彰化銀行；受理申請減收金額前5大為兆豐、一銀、彰銀、台灣銀行與合庫。

在風險控管與市場開拓方面，財政部同步推動「輸出保險費用減免」，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響之廠商，提供徵信費與保險費最低1折之優惠措施。截至2026年1月15日止，已協助619家廠商，費用減免件數6382件，費用減免金額達0.56億元，有助企業降低貿易風險、拓展新客戶、新市場，提升中長期競爭力。

輸出入銀行表示，為提升「貿易融資利息減碼(收)」受理效率，已建置網路服務平臺，供承貸金融機構辦理登記、金額核算及額度控管。並透過說明會、操作影片及即時更新問答集，協助企業及金融機構快速掌握政策內容與平臺操作，縮短申辦時程，相關資訊已掛載於輸出入銀行官網，同步連結至財政部全球資訊網，供各界查閱。

金融支持措施不僅緩解短期關稅衝擊，更可使受影響產業度過調整期，助益於我國產業的均衡發展，籲請符合資格之廠商善用「貿易融資利息減碼(收)」紓解資金壓力，並搭配「輸出保險費用減免」，強化市場開發與長期布局，廠商可就近向承做其貿易融資之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。

