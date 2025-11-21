因應美國關稅衝擊 龔明鑫:雨天不收傘 要擴大撐傘

因應美國關稅升高與全球景氣壓力，經濟部長龔明鑫今( 日)表示，政府秉持「雨天不收傘、反而擴大撐傘」精神。(記者田裕華攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國關稅升高與全球景氣壓力，經濟部長龔明鑫今( 日)表示，政府秉持「雨天不收傘、反而擴大撐傘」精神，推出930億元的出口與供應鏈支持方案，協助產業維持訂單、金流不斷鏈並升級轉型。龔明鑫強調，政策會根據企業意見「滾動檢討、持續加碼」，其中經濟部負責的預算規模約460億元，先前也是聽取各方意見而加碼50億元，補助設備汰舊換新且修正企業併購法。

經濟部今天舉行經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會，龔明鑫致詞表示，此次有2大主軸在「金融協助」，包括出口增貸款、信保強化與利息補貼，特別是中小微企業可獲更透過信保支持，確保企業穩定接單、資金不斷流，也就是「雨天不收傘、反而擴大撐傘」。

此外，經濟部也趁勢推動升級轉型，規模約250億元，涵蓋數位轉型、AI導入與淨零轉型等項目，包括訂單、通路協助，包括補助企業參加海外展覽、設立國外據點、拓展通路等。龔明鑫透露，經濟部已收到超過2000件申請案，顯示企業需求旺盛，將持續辦理多場活動與說明會，讓更多廠商掌握資源。

龔明鑫強調，政府隨時聽取意見滾動檢討，包括加強整合供應鏈，包括推動企業併購法、控股公司制度等，他舉例，此次930億元特別預算，原本並非此規模，是總統、行政院長在聽取企業意見後，決定擴大支持力道。

有關企業對匯率穩定性相當關切，政府會持續與相關部會協調，「不論升或貶，一定要匯率保持穩定，對企業接單、訂價最有利」。

