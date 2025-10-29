因應美國防授權法！專家拋台灣應採「主動對接」4大戰略

台灣獨立建國聯盟召開「台海新態勢─從美國《國防授權法》談起」論壇，由台灣基進秘書長吳欣岱主持並邀請台灣安保協會副秘書長何澄輝、黑熊學院執行長朱福銘與談。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕美國聯邦參議院9日通過2026財年《國防授權法》(NDAA)，法案，除強烈建議邀請台灣參加環太平洋軍演(RIMPAC)，更要求建立台美國防工業優先夥伴關係。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝向政府提出成立「美國採購改革任務小組」等四大建議。

據外媒報導，NDAA法案含「台灣安全合作倡議」的對台軍援，軍援款項達10億美元；NDAA法案也強烈建議國防部長，在適當情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍演；此外，法案亦要求建立美台國防工業優先夥伴關係，指示美國國防部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機與反無人機能力，評估台灣的關鍵數位基礎設施，提出強化相關設施的可行方案。

台灣獨立建國聯盟今晚召開「台海新態勢─從美國《國防授權法》談起」論壇，由台灣基進秘書長吳欣岱主持，並邀請台灣安保協會副秘書長何澄輝、黑熊學院執行長朱福銘與談。

針對美國通過國防授權法，何澄輝在會中提出四大戰略建議，首先，台灣應成立「美國採購改革任務小組」，深入研究美國「SPEED法案」等新採購授權，識別如何運用這些新管道，快速獲取軟體、網路工具、安全通訊等非傳統防衛項目；第二，主動提交「台美無人系統聯合開發計畫書」向五角大廈提交詳細計畫，包含技術廠商、戰力缺口、智財權分享框架等，從「被動接受者」轉為「積極合作夥伴」。

何澄輝續指，第三、推動「產業對產業」的直接對接，組織高層級產業代表團 (航太、無人機、資安)，與美國法案旨在扶持的「非傳統國防承包商」建立直接聯繫；四，啟動「聯戰標準」兵，投資相容的通訊系統，並對人員進行美國/北約作戰計畫流程的培訓，展現台灣是「有能力的夥伴」，為受邀參加RIMPAC 等大規模演習進行實質準備。

他認為，FY2026 NDAA對美方而言，不僅是預算文件，更是全面重塑美國軍工複合體的藍圖，旨在打造一個更快速、更具韌性的國防體系，為潛在的高端衝突進行準備；對台灣來說，這是一個關鍵的轉折點。法案提供了從「傳統安全援助」邁向「深度整合國防夥伴」的前所未有機會。

何澄輝強調，成功的關鍵，取決於台灣能否以一種具戰略性、前瞻性且整合政府各部門力量的方式，使其自身的國防體系與美國正在發生的深刻變革進行「主動對接」。

