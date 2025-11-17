因應美關稅情勢 經部全力助臺商投資轉型升級再創競爭力

因應美國最新關稅情勢，經濟部於實務研習會中提醒臺商，注意供應鏈短鏈化及韌性安全趨勢。臺商為因應新關稅情勢有關投資調整及轉型升級需求，經濟部表示政府在資金、人才、技術、能源需求及市場等面向已加強提供各項輔導與支援措施。

為協助臺商掌握美國最新關稅情勢發展，進行投資調整及轉型升級，由經濟部投資促進司主辦、財團法人商業發展研究院承辦，中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會及台灣區電機電子工業公會共同協辦，分別於北、高及臺中以實體、數位同步形式舉行共三場新關稅措施對臺商投資影響與因應實務研習會，聚焦臺商投資調整策略及政府各項協助資源與措施，現場及線上總計吸引約四五○人次與會。

廣告 廣告

會中說明美國對各國最新關稅，以及可能使用之非關稅措施（如反傾銷、平衡稅、反壟斷及強迫勞動禁扣令等）、對臺商供應鏈之影響及投資調整概況，以協助臺商瞭解國際最新情勢；另針對臺商可能採取之投資轉向策略，包含赴美或非美之其他第三地國家、返臺投資，及持續經營中國大陸市場等進行分析，提醒臺商注意供應鏈短鏈化及韌性安全趨勢。

此系列臺商實務研習會，計有台灣經濟研究院、中華經濟研究院、商業發展研究院及資誠聯合會計師事務所等法人參加，與會臺商普遍反映內容具參考實用性，對企業投資策略調整、轉型升級推動及風險管理有重要助益，經濟部將持續協助臺商因應變局及提升競爭力。

經濟部提到，對於臺商為因應新關稅情勢有關投資調整及轉型升級需求，包括「行政院因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」及「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」相關特別預算經立法院三讀通過後，在產業支持及安定就業方面共投入九三○億元，協助受影響產業及勞工因應、「投資臺灣三大方案2.0」延長至一一六年並促進企業運用AI轉型、「Contact Taiwan」攬才平臺透過網站及就業媒合會等，協助企業延攬國際人才，另對於臺商在中國大陸遭遇投資糾紛，亦提供行政協處。